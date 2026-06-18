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  4. ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан
Чемпионат мира
18 июня 2026, 07:39 |
309
0

ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан

Луис Диас привел Колумбию к победе

18 июня 2026, 07:39 |
309
0
ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас
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Вингер сборной Колумбии Луис Диас получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Диас вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное ко второму тайму время, помог Колумбии стартовать на турнире с уверенной победы – 3:1.

Луис отметился вторым голом, который стал победным для его команды, а также отдал голевую передачу на Муньоса при первом взятии ворот.

Благодаря победе Колумбия возглавила группу К. Во втором туре «Ла Триколор» сыграет 24 июня в 5:00 по киевскому времени против ДР Конго, которая стартовала с сенсационной ничьей 1:1 против Португалии.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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