ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан

Вингер сборной Колумбии Луис Диас получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Диас вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное ко второму тайму время, помог Колумбии стартовать на турнире с уверенной победы – 3:1.

Луис отметился вторым голом, который стал победным для его команды, а также отдал голевую передачу на Муньоса при первом взятии ворот.

Благодаря победе Колумбия возглавила группу К. Во втором туре «Ла Триколор» сыграет 24 июня в 5:00 по киевскому времени против ДР Конго, которая стартовала с сенсационной ничьей 1:1 против Португалии.