ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан
Луис Диас привел Колумбию к победе
Вингер сборной Колумбии Луис Диас получил награду лучшего игрока матча против Узбекистана в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026.
Диас вышел в стартовом составе команды и был заменён в компенсированное ко второму тайму время, помог Колумбии стартовать на турнире с уверенной победы – 3:1.
Луис отметился вторым голом, который стал победным для его команды, а также отдал голевую передачу на Муньоса при первом взятии ворот.
Благодаря победе Колумбия возглавила группу К. Во втором туре «Ла Триколор» сыграет 24 июня в 5:00 по киевскому времени против ДР Конго, которая стартовала с сенсационной ничьей 1:1 против Португалии.
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