Вингер «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас оформил «гол + пас» в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Узбекистана.

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В первом тайме благодаря Луису сборная Колумбии вышла вперед: Диас отдал шикарный пас на Даниэля Муньоса, а тот открыл счет.

Узбекистан сумел отыграться после перерыва, но Диас почти сразу ответил своим голом.

Забитый мяч Луиса пришелся на 65-ю минуту, ассист на счету Густаво Пуэрты.

ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine