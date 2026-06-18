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  4. ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 июня 2026, 06:41 | Обновлено 18 июня 2026, 08:10
456
0

ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026

Колумбиец дважды огорчил сборную Узбекистана

18 июня 2026, 06:41 | Обновлено 18 июня 2026, 08:10
456
0
ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас
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Вингер «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас оформил «гол + пас» в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Узбекистана.

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В первом тайме благодаря Луису сборная Колумбии вышла вперед: Диас отдал шикарный пас на Даниэля Муньоса, а тот открыл счет.

Узбекистан сумел отыграться после перерыва, но Диас почти сразу ответил своим голом.

Забитый мяч Луиса пришелся на 65-ю минуту, ассист на счету Густаво Пуэрты.

ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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