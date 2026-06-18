ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026
Колумбиец дважды огорчил сборную Узбекистана
Вингер «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас оформил «гол + пас» в матче первого тура чемпионата мира 2026 против Узбекистана.
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В первом тайме благодаря Луису сборная Колумбии вышла вперед: Диас отдал шикарный пас на Даниэля Муньоса, а тот открыл счет.
Узбекистан сумел отыграться после перерыва, но Диас почти сразу ответил своим голом.
Забитый мяч Луиса пришелся на 65-ю минуту, ассист на счету Густаво Пуэрты.
ВИДЕО. Гол + ассист. Луис Диас зажигает в первом матче ЧМ-2026
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