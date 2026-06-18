«Мы разочарованы». В Хорватии высказались об игре против Англии

Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы разочарованы результатом, но в конечном итоге должны быть довольны и гордиться – это был первый матч чемпионата мира, и я считаю, что это была хорошая игра. Именно такие матчи нравятся болельщикам: много голов, много моментов. Мы можем радоваться, потому что дважды отыгрывали отставание, но также увидели, что пропущенные голы были слишком легкими – именно после стандартных положений. Так что же теперь? Нам нужно больше тренироваться и восстановить силы. У нас впереди еще два матча в группе, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы победить».

Петар Сучич забил второй гол сборной Хорватии в матче против Англии.