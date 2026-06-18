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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:31 | Обновлено 18 июня 2026, 05:39
195
0

ФОТО. Звезда команды. Назван лучший игрок матча Гана – Панама

Антуана Семеньо из сборной Ганы получил признание

18 июня 2026, 05:31 | Обновлено 18 июня 2026, 05:39
195
0
ФОТО. Звезда команды. Назван лучший игрок матча Гана – Панама
ФИФА. Антуан Семеньо
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Вингер «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо был признан лучшим игроком матча против Панамы, который состоялся 18 июня в рамках первого тура чемпионата мира 2026.

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Семеньо отыграл весь поединок и помог своей команде одержать минимальную победу – 1:0.

На индивидуальную награду также претендовал Кейлеб Йиренки, забивший единственный мяч, однако большинство голосов было отдано за Антуана.

После первого тура сборная Ганы идет второй в группе L. Выше них располагается Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).

ФОТО. Звезда команды. Назван лучший игрок матча Гана – Панама

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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