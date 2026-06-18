ФОТО. Звезда команды. Назван лучший игрок матча Гана – Панама
Антуана Семеньо из сборной Ганы получил признание
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо был признан лучшим игроком матча против Панамы, который состоялся 18 июня в рамках первого тура чемпионата мира 2026.
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Семеньо отыграл весь поединок и помог своей команде одержать минимальную победу – 1:0.
На индивидуальную награду также претендовал Кейлеб Йиренки, забивший единственный мяч, однако большинство голосов было отдано за Антуана.
После первого тура сборная Ганы идет второй в группе L. Выше них располагается Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).
ФОТО. Звезда команды. Назван лучший игрок матча Гана – Панама
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