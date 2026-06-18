Игрок сборной Португалии раскаялся после сенсационного старта на ЧМ-2026
Томаш Араужу признал вину в пропущенном мяче против ДР Конго
Защитник «Бенфики» и сборной Португалии Томаш Араужу негативно оценил свое выступление в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго. Португальская команда неожиданно поделила очки с соперником (1:1), а Томаш признал свою вину в пропущенном мяче.
«Было очень много передач поперек и назад. Нам не удалось создать достаточно опасности. Во втором тайме ситуация немного изменилась, мы создали несколько моментов, но этого оказалось недостаточно. А затем мы пропустили гол после стандартного положения, чего не должно было случиться.
Игрок забежал мне за спину. Я должен действовать лучше, больше подсказывать партнерам. Будем над этим работать…
Мы много владели мячом, но не смогли ничего создать против низкого блока и линии из пяти защитников. Нам не хватало лучшего движения мяча и умения находить пространство между линиями.
Это было здесь, в задней поверхности бедра, но, думаю, все в порядке», – сказал Араужу.
Следующий матч на турнире Португалия проведет против Колумбии (23 июня), затем встретятся с Узбекистаном (28 июня).
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