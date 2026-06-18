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Чемпионат мира
18 июня 2026, 02:37 | Обновлено 18 июня 2026, 02:44
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0

Игрок сборной Португалии раскаялся после сенсационного старта на ЧМ-2026

Томаш Араужу признал вину в пропущенном мяче против ДР Конго

18 июня 2026, 02:37 | Обновлено 18 июня 2026, 02:44
125
0
Игрок сборной Португалии раскаялся после сенсационного старта на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Араужу
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Защитник «Бенфики» и сборной Португалии Томаш Араужу негативно оценил свое выступление в первом матче ЧМ-2026 против ДР Конго. Португальская команда неожиданно поделила очки с соперником (1:1), а Томаш признал свою вину в пропущенном мяче.

«Было очень много передач поперек и назад. Нам не удалось создать достаточно опасности. Во втором тайме ситуация немного изменилась, мы создали несколько моментов, но этого оказалось недостаточно. А затем мы пропустили гол после стандартного положения, чего не должно было случиться.

Игрок забежал мне за спину. Я должен действовать лучше, больше подсказывать партнерам. Будем над этим работать…

Мы много владели мячом, но не смогли ничего создать против низкого блока и линии из пяти защитников. Нам не хватало лучшего движения мяча и умения находить пространство между линиями.

Это было здесь, в задней поверхности бедра, но, думаю, все в порядке», – сказал Араужу.

Следующий матч на турнире Португалия проведет против Колумбии (23 июня), затем встретятся с Узбекистаном (28 июня).

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Андрей Витренко Источник: A Bola
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