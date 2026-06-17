Полузащитник национальной сборной Португалии Жоау Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н против команды ДР Конго (1:1).

В этой встрече 21-летний футболист провел на поле весь матч и заби гол.

На клубном уровне игрок представляет Пари Сен-Жермен. С ним Жоау дважды к ряду выиграл Лигу чемпионов.

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго