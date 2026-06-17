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  4. ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго
Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:24 |
471
0

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго

Награду получил Жоау Невеш

17 июня 2026, 23:24 |
471
0
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник национальной сборной Португалии Жоау Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н против команды ДР Конго (1:1).

В этой встрече 21-летний футболист провел на поле весь матч и заби гол.

На клубном уровне игрок представляет Пари Сен-Жермен. С ним Жоау дважды к ряду выиграл Лигу чемпионов.

ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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