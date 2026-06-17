Чемпионат мира17 июня 2026, 23:24 |
471
0
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго
Награду получил Жоау Невеш
17 июня 2026, 23:24 |
471
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Полузащитник национальной сборной Португалии Жоау Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе Н против команды ДР Конго (1:1).
В этой встрече 21-летний футболист провел на поле весь матч и заби гол.
На клубном уровне игрок представляет Пари Сен-Жермен. С ним Жоау дважды к ряду выиграл Лигу чемпионов.
ФОТО. Выбран лучший игрок матча Португалия – ДР Конго
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2026, 07:02 0
Клуб попытается подписать Вербрюггена
Футбол | 18 июня 2026, 00:06 1
Встреча начнется 18 июня в 02:00 по Киеву
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Теннис | 17.06.2026, 16:42
Футбол | 17.06.2026, 15:23
Комментарии 0
Популярные новости
16.06.2026, 16:00 2
16.06.2026, 04:44 29
17.06.2026, 06:00 38
17.06.2026, 09:31 48
17.06.2026, 09:06
16.06.2026, 21:51 26
16.06.2026, 19:23 2
17.06.2026, 01:32