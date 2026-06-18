Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гана – Панама

В четверг, 18 июня, пройдет матч сборных Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026 в первом туре группы L.

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Поединок примет арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто. Начало – в 02:00 по киевскому времени.

Сборные Ганы и Панамы впервые в своей истории проведут очный матч.

Их конкуренты по группе – ДР Конго и Португалия – расписали ничью (1:1).

Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Гана – Панама Смотреть трансляцию

Группа L (ЧМ-2026)