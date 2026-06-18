Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гана – Панама
Чемпионат мира
18 июня 2026, 00:25 | Обновлено 18 июня 2026, 02:16
152
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гана – Панама

Игра первого тура группы L начнется 18 июня в 02:00 по Киеву

18 июня 2026, 00:25 | Обновлено 18 июня 2026, 02:16
152
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гана – Панама
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 18 июня, пройдет матч сборных Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026 в первом туре группы L.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок примет арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто. Начало – в 02:00 по киевскому времени.

Сборные Ганы и Панамы впервые в своей истории проведут очный матч.

Их конкуренты по группе – ДР Конго и Португалия – расписали ничью (1:1).

Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Гана – Панама
Смотреть трансляцию

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 1 1 0 0 4 - 2 23.06.26 23:00 Англия - Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
2 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
3 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Хорватия 1 0 0 1 2 - 4 24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Дубль Кейна. Англия и Хорватия устроили голевую перестрелку
Таблица ЧМ: Роналду и Ко потеряли очки. Какие шансы Португалии на плей-офф?
Гарри КЕЙН: «Мы нажали на газ, и Хорватия не успела за нами»
сборная Ганы по футболу сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17 июня 2026, 07:02 0
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо

Клуб попытается подписать Вербрюггена

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 18.06.2026, 02:10
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гана – Панама. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2026, 21:00
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 26
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 106
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 49
Футбол
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
17.06.2026, 04:32
Бокс
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем