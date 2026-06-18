Чемпионат мира18 июня 2026, 00:25 | Обновлено 18 июня 2026, 02:16
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Гана – Панама
Игра первого тура группы L начнется 18 июня в 02:00 по Киеву
18 июня 2026, 00:25 | Обновлено 18 июня 2026, 02:16
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Полная таблица
В четверг, 18 июня, пройдет матч сборных Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026 в первом туре группы L.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок примет арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто. Начало – в 02:00 по киевскому времени.
Сборные Ганы и Панамы впервые в своей истории проведут очный матч.
Их конкуренты по группе – ДР Конго и Португалия – расписали ничью (1:1).
Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Гана – ПанамаСмотреть трансляцию
Группа L (ЧМ-2026)
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|23.06.26 23:00 Англия - Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|3
|2
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|3
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|24.06.26 02:00 Панама - Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|0
|
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