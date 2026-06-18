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Чемпионат мира
18 июня 2026, 01:17 | Обновлено 18 июня 2026, 01:25
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0

Стали известны стартовые составы команд на матч ЧМ-2026 Гана – Панама

Встреча первого тура группы L начнется в ночь на 18 июня в 02:00 по Киеву

18 июня 2026, 01:17 | Обновлено 18 июня 2026, 01:25
72
0
Стали известны стартовые составы команд на матч ЧМ-2026 Гана – Панама
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборных Ганы и Панамы – Карлуш Кейрош и Томас Кристиансен – выбрали стартовые составы на предстоящий матч первого тура группы L на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок команды проведут на арене «BMO Филд» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.

Предстоящее противостояние станет первой встречей команд в истории.

Если Гана и Панама только начинают свой путь на турнире, то их соперники по группе ДР Конго и Португалия уже померились силами (1:1).

Стартовые составы на матч Гана – Панама:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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