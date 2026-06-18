Стали известны стартовые составы команд на матч ЧМ-2026 Гана – Панама
Встреча первого тура группы L начнется в ночь на 18 июня в 02:00 по Киеву
Главные тренеры сборных Ганы и Панамы – Карлуш Кейрош и Томас Кристиансен – выбрали стартовые составы на предстоящий матч первого тура группы L на чемпионате мира 2026.
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Поединок команды проведут на арене «BMO Филд» в канадском городе Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по киевскому времени.
Предстоящее противостояние станет первой встречей команд в истории.
Если Гана и Панама только начинают свой путь на турнире, то их соперники по группе ДР Конго и Португалия уже померились силами (1:1).
Стартовые составы на матч Гана – Панама:
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