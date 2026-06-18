ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!
Джуд на старте второго тайма сделал счет 3:2 в пользу сборной Англии
Звездный английский хавбек Джуд Беллингем забил в ворота сборной Хорватии в матче первого тура группы L чемпионата мира 2026.
Беллингем сделал счет 3:2 в пользу Англии – на старте второго тайма Джуд убежал от Марио Пашалича, справился с оппонентом и сумел точно пробить в непростой ситуации.
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Беллингем проводит 49-й матч за национальную команду Англии и отличился седьмым голом.
Матч Англии и Хорватии стартовал 17 июня на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне в 23:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!
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