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  4. ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!
Чемпионат мира
18 июня 2026, 00:17 | Обновлено 18 июня 2026, 00:36
107
0

ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!

Джуд на старте второго тайма сделал счет 3:2 в пользу сборной Англии

18 июня 2026, 00:17 | Обновлено 18 июня 2026, 00:36
107
0
ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный английский хавбек Джуд Беллингем забил в ворота сборной Хорватии в матче первого тура группы L чемпионата мира 2026.

Беллингем сделал счет 3:2 в пользу Англии – на старте второго тайма Джуд убежал от Марио Пашалича, справился с оппонентом и сумел точно пробить в непростой ситуации.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Беллингем проводит 49-й матч за национальную команду Англии и отличился седьмым голом.

Матч Англии и Хорватии стартовал 17 июня на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне в 23:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Шоу продолжается: Беллингем на 47-й мин забил Хорватии третий гол!

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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