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  4. ВИДЕО. Ассист Райса с углового. Как Кейн оформил дубль в ворота Хорватии
Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:47 | Обновлено 18 июня 2026, 00:29
153
0

ВИДЕО. Ассист Райса с углового. Как Кейн оформил дубль в ворота Хорватии

Гарри отличился на 42-й минуте матча 1-го тура ЧМ-2026 и сделал счет 2:1 в пользу Англии

17 июня 2026, 23:47 | Обновлено 18 июня 2026, 00:29
153
0
ВИДЕО. Ассист Райса с углового. Как Кейн оформил дубль в ворота Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный форвард сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в первом тайме матча 1-го тура группы K чемпионата мира 2026 против Хорватии.

Второй гол Кейн забил на 42-й минуте с передачи Деклана Райса с углового. Гарри сделал счет 2:1 в пользу английской команды.

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Первый свой мяч в ворота хорватов Кейн положил на 12-й мин, реализовав пенальти. Теперь у английского нападающего 81 гол за сборную и 10 на ЧМ.

Игра Англия – Хорватия проходит на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Ассист Райса с углового. Как Кейн оформил дубль в ворота Хорватии

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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