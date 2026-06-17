Звездный форвард сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в первом тайме матча 1-го тура группы K чемпионата мира 2026 против Хорватии.

Второй гол Кейн забил на 42-й минуте с передачи Деклана Райса с углового. Гарри сделал счет 2:1 в пользу английской команды.

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Первый свой мяч в ворота хорватов Кейн положил на 12-й мин, реализовав пенальти. Теперь у английского нападающего 81 гол за сборную и 10 на ЧМ.

Игра Англия – Хорватия проходит на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Ассист Райса с углового. Как Кейн оформил дубль в ворота Хорватии

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine