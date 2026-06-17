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Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:42 | Обновлено 18 июня 2026, 00:08
299
0

ВИДЕО. Красивый удар: как Хорватия сравняла счет в матче против Англии

Мартина Батурина поразил ворота соперников на 36-й минуте матча ЧМ-2026

17 июня 2026, 23:42 | Обновлено 18 июня 2026, 00:08
299
0
ВИДЕО. Красивый удар: как Хорватия сравняла счет в матче против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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23-летний хавбек сборной Хорватии Мартин Батурина отличился в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Англии.

Батурина забил красивый гол на 36-й минуте встречи, сделав счет 1:1. Ассист к себе в актив записал Петар Сучич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке на 12-й мин отличился Гарри Кейн, который реализовал пенальти.

Встреча Англии и Хорватии началась на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне в 23:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Красивый удар: как Хорватия сравняла счет в матче против Англии

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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