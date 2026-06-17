Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Хорватия. Кейн и Модрич: названы стартовые составы на матч ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 июня 2026, 21:58 | Обновлено 17 июня 2026, 22:25
770
0

Англия – Хорватия. Кейн и Модрич: названы стартовые составы на матч ЧМ-2026

Встреча начнется 17 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне

17 июня 2026, 21:58 | Обновлено 17 июня 2026, 22:25
770
0
Англия – Хорватия. Кейн и Модрич: названы стартовые составы на матч ЧМ-2026
Томас Тухель и Златко Далич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.

Перед стартом встречи наставники команд – Томас Тухель и Златко Далич – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаном англичан является Гарри Кейн, а хорватов – Лука Модрич.

Встреча Англии и Хорватии, которые в одном квартете выступают вместе с Ганой и Панамой, начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Стартовые составы на матч Англия – Хорватия:

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Конса, О'Райли, Андерсон, Райс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн

Хорватия: Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина, Муса

По теме:
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Путь к мечте вопреки ампутации: Дэн Берн готов сыграть за Англию на ЧМ-2026
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу стартовые составы Томас Тухель Златко Далич Гарри Кейн Лука Модрич Англия - Хорватия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Футбол | 17 июня 2026, 10:19 0
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную

Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Футбол | 17.06.2026, 20:43
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Футбол | 17.06.2026, 16:12
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 25
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 102
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем