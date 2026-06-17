Англия – Хорватия. Кейн и Модрич: названы стартовые составы на матч ЧМ-2026
Встреча начнется 17 июня в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне
17 июня состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.
Перед стартом встречи наставники команд – Томас Тухель и Златко Далич – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Капитаном англичан является Гарри Кейн, а хорватов – Лука Модрич.
Встреча Англии и Хорватии, которые в одном квартете выступают вместе с Ганой и Панамой, начнется в 23:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.
Стартовые составы на матч Англия – Хорватия:
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Конса, О'Райли, Андерсон, Райс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Кейн
Хорватия: Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина, Муса
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