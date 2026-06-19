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  4. Харьков после больших перемен определился с тренером на следующий сезон
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 06:02 |
1075
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Харьков после больших перемен определился с тренером на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Бартулович

19 июня 2026, 06:02 |
1075
1 Comments
Харьков после больших перемен определился с тренером на следующий сезон
ФК Харьков. Младен Бартулович
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Вице-президент футбольного клуба «Харьков» Юрий Коротун рассказал, кто будет тренировать команду в следующем сезоне после масштабного ребрендинга.

– То есть команда выполнила поставленную задачу по закреплению позиций, и вопрос о изменениях в тренерском штабе не стоит?

– Да, Младен Бартулович и в дальнейшем будет работать с командой. У нас молодая команда и, безусловно, с точки зрения результата — а мы до последнего боролись за место в еврокубках – сезон нужно занести в актив. Двигаемся шаг за шагом. У нас собрались максималисты — президент Богдан Бойко, я, футболисты. Это очень хорошо.

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Младен Бартулович Харьков Юрий Коротун Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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