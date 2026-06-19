Харьков после больших перемен определился с тренером на следующий сезон

Вице-президент футбольного клуба «Харьков» Юрий Коротун рассказал, кто будет тренировать команду в следующем сезоне после масштабного ребрендинга.

– То есть команда выполнила поставленную задачу по закреплению позиций, и вопрос о изменениях в тренерском штабе не стоит?

– Да, Младен Бартулович и в дальнейшем будет работать с командой. У нас молодая команда и, безусловно, с точки зрения результата — а мы до последнего боролись за место в еврокубках – сезон нужно занести в актив. Двигаемся шаг за шагом. У нас собрались максималисты — президент Богдан Бойко, я, футболисты. Это очень хорошо.