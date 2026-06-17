Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Не стало Эрика Руа из Бреста
17 июня 2026 года перестало биться сердце главного тренера французского «Бреста» Эрика Руа.
Известный специалист скончался в возрасте 58 лет.
Известно, что более 3 лет тренер боролся с раком поджелудочной железы, но не сумел победить болезнь.
С января 2023 года Эрик Руа возглавлял французский «Брест». Вместе с командой в сезоне 2024/25 Эрик Руа принял участие в Лиге чемпионов и даже вышел в стадию 1/16 финала главного клубного турнира Европы. Он провёл 143 матча во главе «Бреста».
По итогам сезона 2025/26 «Брест» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 39 очков в 34 матчах Лиги 1.
⚫ C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.— UNFP (@UNFP) June 17, 2026
Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien… pic.twitter.com/xS0znpseBv
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