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  4. Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
Франция
17 июня 2026, 20:43 |
2820
0

Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов

Не стало Эрика Руа из Бреста

17 июня 2026, 20:43 |
2820
0
Умер главный тренер клуба топ-чемпионата, игравший в Лиге чемпионов
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17 июня 2026 года перестало биться сердце главного тренера французского «Бреста» Эрика Руа.

Известный специалист скончался в возрасте 58 лет.

Известно, что более 3 лет тренер боролся с раком поджелудочной железы, но не сумел победить болезнь.

С января 2023 года Эрик Руа возглавлял французский «Брест». Вместе с командой в сезоне 2024/25 Эрик Руа принял участие в Лиге чемпионов и даже вышел в стадию 1/16 финала главного клубного турнира Европы. Он провёл 143 матча во главе «Бреста».

По итогам сезона 2025/26 «Брест» занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 39 очков в 34 матчах Лиги 1.

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Эрик Руа Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смерть
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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