Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Марку Силва не хочет, чтобы клуб продавал украинского вратаря
Новый главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва не заинтересован в продаже украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.
Как сообщает sapo.pt, 48-летний специалист считает, что позиция вратаря в клубе хорошо укомплектована. Украинский голкипер для него неприкосновенен, а Самуэл Соареш является для него надежной альтернативой.
В сезоне 2025/26 Трубин сыграл в составе «Бенфики» 50 матчей, в которых пропустил 43 гола. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее португальский журналист прокомментировал ситуацию с будущим Трубина.
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