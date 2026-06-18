Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики

Новый главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва не заинтересован в продаже украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.

Как сообщает sapo.pt, 48-летний специалист считает, что позиция вратаря в клубе хорошо укомплектована. Украинский голкипер для него неприкосновенен, а Самуэл Соареш является для него надежной альтернативой.

В сезоне 2025/26 Трубин сыграл в составе «Бенфики» 50 матчей, в которых пропустил 43 гола. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее португальский журналист прокомментировал ситуацию с будущим Трубина.