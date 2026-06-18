Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Португалия
18 июня 2026, 05:00 |
508
2

Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики

Марку Силва не хочет, чтобы клуб продавал украинского вратаря

18 июня 2026, 05:00 |
508
2 Comments
Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новый главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва не заинтересован в продаже украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.

Как сообщает sapo.pt, 48-летний специалист считает, что позиция вратаря в клубе хорошо укомплектована. Украинский голкипер для него неприкосновенен, а Самуэл Соареш является для него надежной альтернативой.

В сезоне 2025/26 Трубин сыграл в составе «Бенфики» 50 матчей, в которых пропустил 43 гола. Контракт Анатолия с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее португальский журналист прокомментировал ситуацию с будущим Трубина.

По теме:
Шахтер может получить большие деньги за звезду сборной Украины
Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо
Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма
Марку Силва Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17 июня 2026, 09:31 50
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Элина стала амбассадором ФК Харьков

Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 17 июня 2026, 22:48 4
Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера

В Испании отметили сильные стороны украинского вингера

Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17.06.2026, 07:02
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 17.06.2026, 15:23
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
Футбол | 18.06.2026, 05:10
ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та ви вже визначтеся, чи продають, чи залишають?!.. 
Ответить
0
От, блін ( А як же 40 лимонів? Нам же вже пообіцяли.
Ответить
0
Популярные новости
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
17.06.2026, 04:32
Бокс
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 199
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем