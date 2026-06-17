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Испания
17 июня 2026, 22:17 | Обновлено 17 июня 2026, 22:40
1384
0

Реал принял окончательное решение расстаться с ветераном из-за Моуриньо

Себальос не нужен португальскому тренеру

17 июня 2026, 22:17 | Обновлено 17 июня 2026, 22:40
1384
0
Реал принял окончательное решение расстаться с ветераном из-за Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос
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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в ближайшее время покинет клуб в статусе свободного агента. Как сообщает Фабрицио Романо, решение уже принято окончательно.

Футболист больше не входит в планы нового тренерского штаба во главе с Жозе Моуриньо, поэтому стороны решили не продлевать сотрудничество.

По информации источника, Себальос готовится к новому этапу карьеры. Среди претендентов на подписание игрока называют севильский «Бетис», а также амстердамский «Аякс».

Ранее сообщалось, что футболисты дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек и Феликс Нмеча могут продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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Дани Себальос Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
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