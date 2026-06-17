Реал принял окончательное решение расстаться с ветераном из-за Моуриньо
Себальос не нужен португальскому тренеру
Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос в ближайшее время покинет клуб в статусе свободного агента. Как сообщает Фабрицио Романо, решение уже принято окончательно.
Футболист больше не входит в планы нового тренерского штаба во главе с Жозе Моуриньо, поэтому стороны решили не продлевать сотрудничество.
По информации источника, Себальос готовится к новому этапу карьеры. Среди претендентов на подписание игрока называют севильский «Бетис», а также амстердамский «Аякс».
Ранее сообщалось, что футболисты дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек и Феликс Нмеча могут продолжить карьеру в мадридском «Реале».
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