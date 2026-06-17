Сыграет ли Роналду? Стали известны составы на игру ЧМ Португалия – ДР Конго

17 июня в 20:00 по киевскому времени начнется матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 в группе К, в котором сыграют сборные Португалии и ДР Конго.

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

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Вместе с Португалией и ДР Конго в группе К на чемпионате мира играют команды Колумбии и Узбекистана.

Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную ДР Конго возглавляет Себастьян Десабр.

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы на матч Португалия – ДР Конго:

Португалия: Кошта, Мендеш, Вейга, Араужу, Канселу, Витинья, Невеш, Фернандеш, Нету, Бернарду, Роналду

ДР Конго: Мласи-Нзау, Масуаку, Калюади, Туанзебе, Мбемба, Ван-Биссака, Каембе, Мукау, Мутуссами, Висса, Бакамбу