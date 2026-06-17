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Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:54 | Обновлено 17 июня 2026, 20:08
287
0

Роналду сравнится с Месси по количеству ЧМ, на которых сыграл 1+ матч

Рассмотрим сравнительную статистику легендарных игроков на мировых первенствах

17 июня 2026, 19:54 | Обновлено 17 июня 2026, 20:08
287
0
Роналду сравнится с Месси по количеству ЧМ, на которых сыграл 1+ матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче первого тура ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго Криштиану Роналду начнёт свой шестой чемпионат мира в карьере. Лидер португальской сборной выйдет на матч в стартовом составе.

По этому показателю португалец сравняется с аргентинцем Лионелем Месси, который свой 6-й чемпионат мира начал хет-триком в матче против сборной Алжира.

Рассмотрим сравнительную статистику легендарных игроков на мировых первенствах.

Лионель Месси (Аргентина):

6 чемпионатов мира, 16 голов, 8 голевых передач, 2 «Золотых мяча», чемпион мира 2022 года.

  • 2006 – полуфинал
  • 2010 – четвертьфинал
  • 2014 – финал
  • 2018 – 1/8 финала
  • 2022 — победитель
  • 2026 — ?

Криштиану Роналду (Португалия):

6 чемпионатов мира, 8 голов, 2 голевые передачи.

  • 2006 — полуфинал
  • 2010 — 1/8 финала
  • 2014 — групповой этап
  • 2018 — 1/8 финала
  • 2022 — четвертьфинал
  • 2026 — ?
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Криштиану Роналду Лионель Месси чемпионат мира по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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