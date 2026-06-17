Роналду сравнится с Месси по количеству ЧМ, на которых сыграл 1+ матч
Рассмотрим сравнительную статистику легендарных игроков на мировых первенствах
В матче первого тура ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго Криштиану Роналду начнёт свой шестой чемпионат мира в карьере. Лидер португальской сборной выйдет на матч в стартовом составе.
По этому показателю португалец сравняется с аргентинцем Лионелем Месси, который свой 6-й чемпионат мира начал хет-триком в матче против сборной Алжира.
Рассмотрим сравнительную статистику легендарных игроков на мировых первенствах.
Лионель Месси (Аргентина):
6 чемпионатов мира, 16 голов, 8 голевых передач, 2 «Золотых мяча», чемпион мира 2022 года.
- 2006 – полуфинал
- 2010 – четвертьфинал
- 2014 – финал
- 2018 – 1/8 финала
- 2022 — победитель
- 2026 — ?
Криштиану Роналду (Португалия):
6 чемпионатов мира, 8 голов, 2 голевые передачи.
- 2006 — полуфинал
- 2010 — 1/8 финала
- 2014 — групповой этап
- 2018 — 1/8 финала
- 2022 — четвертьфинал
- 2026 — ?
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