Роналду сравнится с Месси по количеству ЧМ, на которых сыграл 1+ матч

В матче первого тура ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго Криштиану Роналду начнёт свой шестой чемпионат мира в карьере. Лидер португальской сборной выйдет на матч в стартовом составе.

По этому показателю португалец сравняется с аргентинцем Лионелем Месси, который свой 6-й чемпионат мира начал хет-триком в матче против сборной Алжира.

Рассмотрим сравнительную статистику легендарных игроков на мировых первенствах.

Лионель Месси (Аргентина):

6 чемпионатов мира, 16 голов, 8 голевых передач, 2 «Золотых мяча», чемпион мира 2022 года.

2006 – полуфинал

2010 – четвертьфинал

2014 – финал

2018 – 1/8 финала

2022 — победитель

2026 — ?

Криштиану Роналду (Португалия):

6 чемпионатов мира, 8 голов, 2 голевые передачи.