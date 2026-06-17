Франция установила рекорд чемпионатов мира в игре против Сенегала

Сборная Франции, по данным Transfermarkt, в матче против Сенегала установила рекорд чемпионатов мира, выставив самый дорогой состав в истории турнира.

Общая рыночная стоимость игроков стартового состава французов в этой игре составила 908 млн евро.

Это стало превышением собственного рекорда, установленного Францией в 2018 году в матче против Австралии (710 млн евро).

Сборные с самым дорогим стартовым составом в матчах чемпионата мира, по данным Transfermarkt:

908 млн евро – Франция, против Сенегала, 2026

710 млн евро – Франция, против Австралии, 2018

650 млн евро – Бразилия, против Швейцарии, 2018

648 млн евро — Франция против Уругвая, 2018

648 млн евро — Франция против Хорватии, 2018

645 млн евро — Испания против России, 2018

638 млн евро — Франция против Перу, 2018

638 млн евро – Франция, против Аргентины, 2018

638 млн евро – Франция, против Бельгии, 2018

635 млн евро – Бразилия, против Коста-Рики, 2018