Франция установила рекорд чемпионатов мира в игре против Сенегала
Французы сыграли самым дорогим составом в истории мировых первенств
Сборная Франции, по данным Transfermarkt, в матче против Сенегала установила рекорд чемпионатов мира, выставив самый дорогой состав в истории турнира.
Общая рыночная стоимость игроков стартового состава французов в этой игре составила 908 млн евро.
Это стало превышением собственного рекорда, установленного Францией в 2018 году в матче против Австралии (710 млн евро).
Сборные с самым дорогим стартовым составом в матчах чемпионата мира, по данным Transfermarkt:
- 908 млн евро – Франция, против Сенегала, 2026
- 710 млн евро – Франция, против Австралии, 2018
- 650 млн евро – Бразилия, против Швейцарии, 2018
- 648 млн евро — Франция против Уругвая, 2018
- 648 млн евро — Франция против Хорватии, 2018
- 645 млн евро — Испания против России, 2018
- 638 млн евро — Франция против Перу, 2018
- 638 млн евро – Франция, против Аргентины, 2018
- 638 млн евро – Франция, против Бельгии, 2018
- 635 млн евро – Бразилия, против Коста-Рики, 2018
France's starting eleven against Senegal was the most valuable in World Cup history 🇫🇷💶 pic.twitter.com/1gta1AMhDM— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне 17 июня состоялась жеребьевка Q2 ЛЧ
Даяна не сумела справиться с Татьяной Марией, взяв всего три гейма в матче 2-го раунда
11 в старте - 908 млн
15 на лавке - 612 млн