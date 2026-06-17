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  4. Франция установила рекорд чемпионатов мира в игре против Сенегала
Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:48 |
295
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Франция установила рекорд чемпионатов мира в игре против Сенегала

Французы сыграли самым дорогим составом в истории мировых первенств

17 июня 2026, 23:48 |
295
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Франция установила рекорд чемпионатов мира в игре против Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции, по данным Transfermarkt, в матче против Сенегала установила рекорд чемпионатов мира, выставив самый дорогой состав в истории турнира.

Общая рыночная стоимость игроков стартового состава французов в этой игре составила 908 млн евро.

Это стало превышением собственного рекорда, установленного Францией в 2018 году в матче против Австралии (710 млн евро).

Сборные с самым дорогим стартовым составом в матчах чемпионата мира, по данным Transfermarkt:

  • 908 млн евро – Франция, против Сенегала, 2026
  • 710 млн евро – Франция, против Австралии, 2018
  • 650 млн евро – Бразилия, против Швейцарии, 2018
  • 648 млн евро — Франция против Уругвая, 2018
  • 648 млн евро — Франция против Хорватии, 2018
  • 645 млн евро — Испания против России, 2018
  • 638 млн евро — Франция против Перу, 2018
  • 638 млн евро – Франция, против Аргентины, 2018
  • 638 млн евро – Франция, против Бельгии, 2018
  • 635 млн евро – Бразилия, против Коста-Рики, 2018
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Короче вышли почти все самые дорогие, потому что
11 в старте - 908 млн
15 на лавке - 612 млн
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