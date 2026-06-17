Бывший тренер Динамо внесен в базу предателей Миротворец
Валерий Газзаев попал в список
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев внесен в базу сайта «Миротворец». Причиной стали его публичные высказывания и политическая деятельность, направленные против Украины.
Как отмечается, 71-летнего российского специалиста обвиняют в ряде действий, в частности в публичной поддержке российской агрессии против Украины, участии в пропагандистских мероприятиях и распространении соответствующих нарративов.
Отдельно подчеркивается, что в феврале этого года Газзаев призвал граждан рф участвовать в войне против Украины, называя это «защитой Родины».
Также сообщается, что он был вовлечен в политическую деятельность в россии, в частности работал в госдуме и был доверенным лицом путина на выборах.
Напомним, Газзаев работал в киевском «Динамо» в 2009–2010 годах.
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