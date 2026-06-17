ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с украинцем, который уйдет в Полесье
Сергей Корнийчук вернется в Житомир
Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Сергеем Корнийчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Народный клуб благодарит Сергея Корнийчука и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, 20-летний защитник вернется в расположение житомирского Полесья – за Верес футболист выступал на правах аренды.
В футболке красно-черных Сергей Корнийчук сыграл 13 матчей (12 поединков в чемпионате УПЛ и 1 игру в Кубке Украины). Именно в период выступлений за Верес Сергей Корнийчук дебютировал в составе молодежной сборной Украины и в конце концов провел за национальную команду U21 шесть матчей.
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