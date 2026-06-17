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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 17:54 |
845
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с украинцем, который уйдет в Полесье

Сергей Корнийчук вернется в Житомир

17 июня 2026, 17:54 |
845
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с украинцем, который уйдет в Полесье
НК Верес
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Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Сергеем Корнийчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Народный клуб благодарит Сергея Корнийчука и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, 20-летний защитник вернется в расположение житомирского Полесья – за Верес футболист выступал на правах аренды.

В футболке красно-черных Сергей Корнийчук сыграл 13 матчей (12 поединков в чемпионате УПЛ и 1 игру в Кубке Украины). Именно в период выступлений за Верес Сергей Корнийчук дебютировал в составе молодежной сборной Украины и в конце концов провел за национальную команду U21 шесть матчей.

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Сергей Корнийчук Верес Ровно Полесье Житомир аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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