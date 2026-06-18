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  4. Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Испания
18 июня 2026, 08:43 |
2194
0

Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов

«Вильярреал» планирует приобрести украинца

18 июня 2026, 08:43 |
2194
0
Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Испанский клуб «Вильярреал» продолжает поиск усиления в атаке, и главным вариантом на данный момент является украинский нападающий Артем Довбик.

По информации испанской прессы, именно 28-летний нападающий «Ромы» рассматривается в качестве приоритетной цели для усиления линии атаки. В клубе считают, что Довбик может дать мгновенный результат благодаря опыту выступлений в топ-чемпионатах Европы и игре на позиции классического форварда.

Несмотря на не слишком результативный сезон в составе «Ромы», где он провел 18 матчей и забил 3 гола, в «Вильярреале» убеждены, что его физические данные, игра в штрафной и умение действовать под давлением могут стать ключевыми для команды.

Вторым вариантом для «жёлтой субмарины» остаётся молодой австралиец Нестори Иранкунда, выступающий за английский «Уотфорд». Однако этот трансфер рассматривается скорее как инвестиция в будущее.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A Рома Рим Вильярреал
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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