Знаменитый испанский клуб решил приобрести Довбика для Лиги чемпионов

Испанский клуб «Вильярреал» продолжает поиск усиления в атаке, и главным вариантом на данный момент является украинский нападающий Артем Довбик.

По информации испанской прессы, именно 28-летний нападающий «Ромы» рассматривается в качестве приоритетной цели для усиления линии атаки. В клубе считают, что Довбик может дать мгновенный результат благодаря опыту выступлений в топ-чемпионатах Европы и игре на позиции классического форварда.

Несмотря на не слишком результативный сезон в составе «Ромы», где он провел 18 матчей и забил 3 гола, в «Вильярреале» убеждены, что его физические данные, игра в штрафной и умение действовать под давлением могут стать ключевыми для команды.

Вторым вариантом для «жёлтой субмарины» остаётся молодой австралиец Нестори Иранкунда, выступающий за английский «Уотфорд». Однако этот трансфер рассматривается скорее как инвестиция в будущее.