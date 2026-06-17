Путь к мечте вопреки ампутации: Дэн Берн готов сыграть за Англию на ЧМ-2026

Даже если вы не слишком-то интересуетесь футболом, то перед стартом чемпионата мира-2026 наверняка не раз попадали на новости о резонансной заявке сборной Англии на турнир. Главный тренер «Трех львов» Томас Тухель всерьез удивил многих поклонников, когда отказался взять на мировое первенство ряд звездных и просто очень известных исполнителей. Вне списка оказались Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джаррод Боуэн и некоторые другие знаковые для английского футбола последних лет исполнители, зато на чемпионат мира в США, Мексику и Канаду получили шанс поехать игроки «второго эшелона», некоторых из которых не так и хорошо знают на международном уровне.

Одним из таковых оказался центральный защитник «Ньюкасла» Дэн Берн, чья история и путь к мечте вызывает особый интерес…

Свой первый матч за сборную Англии Дэн Берн сыграл 21 марта 2025 года, когда ему уже было 32. Статистически подавляющее большинство игроков «Трех львов» дебютируют за эту команду в 20-25, а если этого сделать так и не удалось, то вчерашние кандидаты в главную команду страны просто забывают о международной карьере. Так думал и Берн, но все изменилось, когда на пост главного тренера сборной Англии был назначен Томас Тухель. Немец реально провел масштабную переоценку всего кадрового потенциала, который у него имелся и решил, что Дэн способен выполнять те функции, которые он требует от игрока этого амплуа.

В игровом амплуа Берна (а он, напомним, выступает на позиции центрбека) также скрывается одна отчасти трагическая, а отчасти мотивирующая история. Дело в том, что Дэн с юности отличался очень высоким ростом (да и ныне он настоящий гигант среди центрбеков – 201 сантиметр), а еще, как он сам признавался, был достаточно неуклюжим. По этой причине мальчика в 11 лет отчислили из академии «Ньюкасла» – клуба, за который он болел практически с пеленок. «Я был не слишком-то и хорош», – признавался впоследствии Берн.

Дэн начал выступать за другие, менее известные, юношеские команды, вскоре оказавшись в воротах с мечтами однажды стать голкипером серьезного уровня и поехать в составе сборной Англии на чемпионат мира. Но уже в 13-ть мечты Берна рухнули, когда ему ампутировали безымянный палец на правой руке. Мальчишка носил на нем кольцо, и однажды перелезал через металлический забор, за который этим аксессуаром и зацепился. В итоге в момент спуска с забора и под воздействием собственного веса палец Дэна оказался практически оторванным. Мальчика доставили в больницу, но сохранить безымянный палец врачи ему так и не смогли, из-за чего пришлось делать полную ампутацию, а Берн остался с девятью пальцами и без возможности далее играть в футбол на позиции голкипера.

Эта травма стала серьезным ударом по юному Берну. Он принял решение бросить футбол и через какое-то время пошел работать обыкновенным грузчиков в одну из сетей супермаркетов. В свободное время Дэн продолжал играть за любительские команды, но уже в поле – на позиции центрбека. Он не имел никаких иллюзий по поводу профессиональной карьеры в футболе, но судьба все-таки улыбнулась ему. В 2009 году Берн оформил первый профессиональный контракт с «Дарлингтоном», скауты которого увидели юного парня в одном из матчей за любителей и сразу же посоветовали руководству оформить трудовое соглашение с талантом.

Далее карьера Берна развивалась постепенно. В 2011-м случился переход в «Фулхэм», где с ходу заиграть не удалось и потребовались несколько аренд в другие коллективы. В сезоне-2015/16 Дэн стал ключевым защитником «дачников», а летом на правах свободного агента ушел в другой клуб Чемпионшипа – «Уиган». Там провел всего два года и был за 3,5 миллиона евро продан в «Брайтон», а в январе 2022-го уже за 15 миллионов евро перешел в родной и обожаемый «Ньюкасл».

По состоянию на сейчас Дэн Берн – это ключевой и безоговорочно основной футболист «Ньюкасла». В 2025 году вместе с «сороками» центрбек стал обладателем Кубка английской лиги, обыграв в финале «Ливерпуль» (2:1). Причем наш герой отличился одним из забитых мячей своей команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Дэн Берн

Всего на уровне английской Премьер-лиги Берн провел 236 матчей (7 голов, 7 ассистов), но многие фанаты годами не замечали и не знали, что у Дэна нет одного из пальцев на правой руке. В какой-то момент в соцсетях началось бурное и масштабное обсуждение этого вопроса, но центрбек, когда его спросили о реакции на подобные пересуды, проявил изрядную долю юмора. В частности, несколько лет назад на предсезонном сборе «Ньюкасла» Берн примерил вратарские перчатки, «обнаружив», что один из пальцев на ней для него является «лишним». Тогда в СМИ попало видео и фотографии, как Берн вместе с другими игроками «сорок» с юмором обыгрывает эту ситуацию.

В декабре 2025 года с Берном приключилась еще одна неприятная ситуация. В матче против «Сандерленда» центрбеку сломали ребро, которое пробило легкое. Врачи оказали защитнику первую помощь, но позволили вернуться в игру, а спустя пять минут Дэн сигнализировал, что ему тяжело дышать, лишь после чего медицинский отдел «Ньюкасла» констатировал необходимость проведения замены. В итоге Берн пропустил полтора месяца, но когда его спросили о тяжести травмы, он с улыбкой сказал следующее: «Это ерунда. У меня были повреждения и похуже».

Вообще персона Дэна Берна кажется максимально привлекательной для британских болельщиков. Этот 34-летний центрбек в позднем возрасте дебютировал за сборную Англии и никогда не проявлял каких-то «звездных замашек». Его карьера напоминает классический сюжет своего рода социального лифта, когда парень из глубинки, пройдя немало испытаний в детстве, поиграв за аматорские команды пробился на профессиональный уровень и дошел до статуса игрока одной из самых амбициозных команд АПЛ, а вскоре – и до национальной сборной Англии.

Такие истории болельщики всегда любят. И пускай Берн едет на ЧМ-2026 лишь в статусе резервного центрбека, свои минуты на мундиале он практически наверняка получит. Томас Тухель ценит Дэна за великолепную игру на «втором этаже», универсальность (при острой необходимости Берн может закрыть позицию левого защитника), а также за уверенность в своих силах и спокойствие в раздевалке. Этот игрок точно не будет плести интриги и поднимать бунты, если не выйдет на поле. Для него куда важнее другое – в 34 года он все-таки сумел воплотить свою мечту и поехать на чемпионат мира. Пускай даже и не в «родном» амплуа голкипера…