ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл для себя чемпионат мира дублем в ворота сборной Ирака, однако бомбардир впечатлился тем, что сделал Лионель Месси.

Аргентинский нападающий начал ЧМ-2026 с хет-трика в ворота Алжира.

Холанд в соцсетях выложил фото, которое подписал: «Месси – безумец».

Лионель добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и делит первое место с Мирославом Клозе.