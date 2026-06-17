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  4. ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 15:12 | Обновлено 17 июня 2026, 15:24
309
0

ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»

Эрлинг впечатлен Лионелем

17 июня 2026, 15:12 | Обновлено 17 июня 2026, 15:24
309
0
ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл для себя чемпионат мира дублем в ворота сборной Ирака, однако бомбардир впечатлился тем, что сделал Лионель Месси.

Аргентинский нападающий начал ЧМ-2026 с хет-трика в ворота Алжира.

Холанд в соцсетях выложил фото, которое подписал: «Месси – безумец».

Лионель добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и делит первое место с Мирославом Клозе.

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Лионель Месси Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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