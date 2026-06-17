Чемпионат мира17 июня 2026, 15:12 | Обновлено 17 июня 2026, 15:24
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ФОТО. Холанд по-королевски оценил хет-трик Месси:«Ты – безумец»
Эрлинг впечатлен Лионелем
17 июня 2026, 15:12 | Обновлено 17 июня 2026, 15:24
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл для себя чемпионат мира дублем в ворота сборной Ирака, однако бомбардир впечатлился тем, что сделал Лионель Месси.
Аргентинский нападающий начал ЧМ-2026 с хет-трика в ворота Алжира.
Холанд в соцсетях выложил фото, которое подписал: «Месси – безумец».
Лионель добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и делит первое место с Мирославом Клозе.
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