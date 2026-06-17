Марко Арнаутович всего одну минуту не дотянул до рекорда Мехди Тареми

37-летний нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота иорданцев он поразил с 11-метровой отметки на 12-й компенсированной минуте встречи. В истории мундиалей еще позже забивал в основное время игры только иранец Мехди Тареми, который также с пенальти забил Англии на ЧМ-2022 на 90+13-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ