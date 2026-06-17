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Чемпионат мира
17 июня 2026, 14:44 | Обновлено 17 июня 2026, 15:02
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0

Марко Арнаутович всего одну минуту не дотянул до рекорда Мехди Тареми

Австрийский форвард забил Иордании на 90+12-й минуте

17 июня 2026, 14:44 | Обновлено 17 июня 2026, 15:02
110
0
Марко Арнаутович всего одну минуту не дотянул до рекорда Мехди Тареми
Getty Images/Global Images Ukraine
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37-летний нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович стал автором одного из самых поздних голов в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота иорданцев он поразил с 11-метровой отметки на 12-й компенсированной минуте встречи. В истории мундиалей еще позже забивал в основное время игры только иранец Мехди Тареми, который также с пенальти забил Англии на ЧМ-2022 на 90+13-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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