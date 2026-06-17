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  4. Ибраим Мбайе вошел в пятерку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 14:31 | Обновлено 17 июня 2026, 14:37
116
0

Ибраим Мбайе вошел в пятерку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира

Сенегальский форвард забил Франции в 18 лет 143 дня

17 июня 2026, 14:31 | Обновлено 17 июня 2026, 14:37
116
0
Ибраим Мбайе вошел в пятерку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраим Мбайе
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Нападающий сборной Сенегала Ибраим Мбайе стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Автограф в воротах 30-летнего голкипера французов Майка Меньяна он поставил в 18 лет 143 дня.

В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958, мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930 и испанец Гави на ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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