Ибраим Мбайе вошел в пятерку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира

Нападающий сборной Сенегала Ибраим Мбайе стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Автограф в воротах 30-летнего голкипера французов Майка Меньяна он поставил в 18 лет 143 дня.

В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958, мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930 и испанец Гави на ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ