Чемпионат мира17 июня 2026, 14:31 | Обновлено 17 июня 2026, 14:37
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Ибраим Мбайе вошел в пятерку самых молодых бомбардиров чемпионатов мира
Сенегальский форвард забил Франции в 18 лет 143 дня
17 июня 2026, 14:31 | Обновлено 17 июня 2026, 14:37
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Нападающий сборной Сенегала Ибраим Мбайе стал одним из самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира. Автограф в воротах 30-летнего голкипера французов Майка Меньяна он поставил в 18 лет 143 дня.
В более юном возрасте забивали на мундиалях только бразилец Пеле на ЧМ-1958, мексиканец Мануэль Росас на ЧМ-1930 и испанец Гави на ЧМ-2022.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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