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Испания
17 июня 2026, 16:41 | Обновлено 17 июня 2026, 17:09
976
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Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо

Мадридский клуб заинтересован в услугах футболиста сборной Португалии Гонсалу Инасиу

17 июня 2026, 16:41 | Обновлено 17 июня 2026, 17:09
976
1 Comments
Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Инасиу
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Защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил журналист Рубен Мартин.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который в следующем сезоне будет выступать под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Португальский специалист лично попросил «сливочных» оформить трансфер игрока, за переход которого придется заплатить 60 миллионов евро.

В шорт-листе мадридского клуба находятся еще две кандидатуры для усиления защиты – Рубен Диаш из английского «Манчестер Сити» и Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд).

В прошлом сезоне Инасиу провел 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с лиссабонским клубом истекает в июне 2030 года.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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А де ж Забарний в щорт листі??
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