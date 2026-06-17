Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо

Защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил журналист Рубен Мартин.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который в следующем сезоне будет выступать под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Португальский специалист лично попросил «сливочных» оформить трансфер игрока, за переход которого придется заплатить 60 миллионов евро.

В шорт-листе мадридского клуба находятся еще две кандидатуры для усиления защиты – Рубен Диаш из английского «Манчестер Сити» и Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд).

В прошлом сезоне Инасиу провел 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с лиссабонским клубом истекает в июне 2030 года.

📌 El Real Madrid sigue explorando el mercado de centrales. Schlotterbeck, Rubén Dias y Tomás Araújo están en la lista.



‼️Último en sumarse: Gonçalo Inácio, zurdo y del agrado de Mourinho. 24 años. Renovó hace meses, no será fácil sacarle. Puede costar al rededor de 60M€. pic.twitter.com/1qRA1Qg8yp — Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) June 16, 2026