Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо
Мадридский клуб заинтересован в услугах футболиста сборной Португалии Гонсалу Инасиу
Защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил журналист Рубен Мартин.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который в следующем сезоне будет выступать под руководством нового главного тренера Жозе Моуриньо.
Португальский специалист лично попросил «сливочных» оформить трансфер игрока, за переход которого придется заплатить 60 миллионов евро.
В шорт-листе мадридского клуба находятся еще две кандидатуры для усиления защиты – Рубен Диаш из английского «Манчестер Сити» и Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд).
В прошлом сезоне Инасиу провел 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт защитника с лиссабонским клубом истекает в июне 2030 года.
📌 El Real Madrid sigue explorando el mercado de centrales. Schlotterbeck, Rubén Dias y Tomás Araújo están en la lista.— Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) June 16, 2026
‼️Último en sumarse: Gonçalo Inácio, zurdo y del agrado de Mourinho. 24 años. Renovó hace meses, no será fácil sacarle. Puede costar al rededor de 60M€. pic.twitter.com/1qRA1Qg8yp
🚨 JUST IN: Real Madrid have ADDED Gonçalo Inácio to their CB shortlist.— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2026
José Mourinho LIKES him.
He could cost around €60M. @RubenMartinAS pic.twitter.com/AZ9Q5LaZDY
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