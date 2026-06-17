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  4. Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма
Италия
17 июня 2026, 14:36 |
338
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Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма

Викарио летом может перебраться в Турин

17 июня 2026, 14:36 |
338
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Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио
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Туринский «Ювентус» нацелился на 29-летнего вратаря «Тоттенхэма» и сборной Италии Гульельмо Викарио.

Сообщается, что приоритетным вариантом для итальянского клуба был вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, однако договориться с «виллами» не удалось. Теперь туринцы переключили внимание на игрока «шпор». В прошлом сезоне Викарио пропустил 65 голов в 43 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены на случай ухода из клуба Викарио. Лондонскую команду возглавляет Роберто Де Дзерби, который ранее работал с вратарем сборной Украины в «Шахтере».

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Гульельмо Викарио Ювентус Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
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якщо вікаріо піде то Тотнем скоріше візьме славіка суркіса
їх спортивний директор вже звонив ігорю суркісу дізнатися номер факсу динамо
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