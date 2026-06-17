Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма

Туринский «Ювентус» нацелился на 29-летнего вратаря «Тоттенхэма» и сборной Италии Гульельмо Викарио.

Сообщается, что приоритетным вариантом для итальянского клуба был вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, однако договориться с «виллами» не удалось. Теперь туринцы переключили внимание на игрока «шпор». В прошлом сезоне Викарио пропустил 65 голов в 43 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены на случай ухода из клуба Викарио. Лондонскую команду возглавляет Роберто Де Дзерби, который ранее работал с вратарем сборной Украины в «Шахтере».