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Испания
16 июня 2026, 22:19 |
103
0

Барселона нацелилась на защитника Ювентуса

В каталонский клуб может перебраться Андреа Камбьязо

16 июня 2026, 22:19 |
103
0
Барселона нацелилась на защитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Камбьязо
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Итальянский защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Sport Italiaю

По информации источника, 26-летнего футболиста в каталонском клубе хочет видеть его спортивный директор Деку. Также на игрока претендуют мадридский «Атлетико» и «Челси».

Ожидается, что «Ювентус» отпустит защитника за сумму в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Андреа Камбьязо 47 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее стало известно, перейдет ли Цыганков в «Барселону».

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Даниил Кирияка Источник: Sportitalia
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