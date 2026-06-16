Барселона нацелилась на защитника Ювентуса

Итальянский защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает Sport Italiaю

По информации источника, 26-летнего футболиста в каталонском клубе хочет видеть его спортивный директор Деку. Также на игрока претендуют мадридский «Атлетико» и «Челси».

Ожидается, что «Ювентус» отпустит защитника за сумму в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Андреа Камбьязо 47 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 3 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее стало известно, перейдет ли Цыганков в «Барселону».