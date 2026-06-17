Бернарду Силва стал 9-м футболистом из Португалии в истории Реала

31-летний полузащитник Бернарду Сильва стал 9-м игроком из Португалии в истории мадридского «Реала».

Игрок перешёл из «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

Ранее за мадридцев выступали такие португальцы, как Секретариу (1996–1997), Эдгар (1998–1999), Луиш Фигу (2000–2005), Пепе (2007–2017), Криштиану Роналду (2009–2018), Рикарду Карвалью (2010–2013), Педру Мендеш (2011–2012) и Фабиу Коэнтрау (2011–2015).

Напомним, за какие суммы португальцы переходили в «Реал», сколько матчей сыграли и сколько голов забили в составе «сливочных».

Суммы, за которые португальские футболисты переходили в «Реал»:

94 млн евро — Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед», 2009/10)

60 млн евро — Луиш Фигу (из «Барселоны», 2000/01)

30 млн евро — Фабиу Коэнтрау (из «Бенфики», 2011/12)

30 млн евро – Пепе (из «Порту», 2007/08)

8 млн евро – Рикарду Карвалью (из «Челси», 2010/11)

1,5 млн евро – Секретариу (из «Порту», 1996/97)

аренда – Педру Мендеш (из «Спортинга», 2011/12)

неизвестно – Эдгар (из «Бенфики», 1998/99)

бесплатно – Бернарду Сильва (из «Манчестер Сити», 2026/27)

Матчи португальцев за «Реал» во всех турнирах:

438 – Криштиану Роналду

334 – Пепе

245 – Луиш Фигу

106 – Фабиу Коэнтрау

77 – Рикарду Карвалью

17 – Секретариу

1 – Педру Мендеш

Голы португальцев за «Реал» во всех турнирах: