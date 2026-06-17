Бернарду Силва стал 9-м футболистом из Португалии в истории Реала
Вспомним всех португальцев, которые в разное время играли и забивали за мадридцев
31-летний полузащитник Бернарду Сильва стал 9-м игроком из Португалии в истории мадридского «Реала».
Игрок перешёл из «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.
Ранее за мадридцев выступали такие португальцы, как Секретариу (1996–1997), Эдгар (1998–1999), Луиш Фигу (2000–2005), Пепе (2007–2017), Криштиану Роналду (2009–2018), Рикарду Карвалью (2010–2013), Педру Мендеш (2011–2012) и Фабиу Коэнтрау (2011–2015).
Напомним, за какие суммы португальцы переходили в «Реал», сколько матчей сыграли и сколько голов забили в составе «сливочных».
Суммы, за которые португальские футболисты переходили в «Реал»:
- 94 млн евро — Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед», 2009/10)
- 60 млн евро — Луиш Фигу (из «Барселоны», 2000/01)
- 30 млн евро — Фабиу Коэнтрау (из «Бенфики», 2011/12)
- 30 млн евро – Пепе (из «Порту», 2007/08)
- 8 млн евро – Рикарду Карвалью (из «Челси», 2010/11)
- 1,5 млн евро – Секретариу (из «Порту», 1996/97)
- аренда – Педру Мендеш (из «Спортинга», 2011/12)
- неизвестно – Эдгар (из «Бенфики», 1998/99)
- бесплатно – Бернарду Сильва (из «Манчестер Сити», 2026/27)
Матчи португальцев за «Реал» во всех турнирах:
- 438 – Криштиану Роналду
- 334 – Пепе
- 245 – Луиш Фигу
- 106 – Фабиу Коэнтрау
- 77 – Рикарду Карвалью
- 17 – Секретариу
- 1 – Педру Мендеш
Голы португальцев за «Реал» во всех турнирах:
- 450 – Криштиану Роналду
- 58 – Луиш Фигу
- 15 – Пепе
- 3 – Рикарду Карвалью
- 1 – Фабиу Коэнтрау
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