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  4. Бернарду Силва стал 9-м футболистом из Португалии в истории Реала
Испания
17 июня 2026, 14:08 |
193
0

Бернарду Силва стал 9-м футболистом из Португалии в истории Реала

Вспомним всех португальцев, которые в разное время играли и забивали за мадридцев

17 июня 2026, 14:08 |
193
0
Бернарду Силва стал 9-м футболистом из Португалии в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний полузащитник Бернарду Сильва стал 9-м игроком из Португалии в истории мадридского «Реала».

Игрок перешёл из «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

Ранее за мадридцев выступали такие португальцы, как Секретариу (1996–1997), Эдгар (1998–1999), Луиш Фигу (2000–2005), Пепе (2007–2017), Криштиану Роналду (2009–2018), Рикарду Карвалью (2010–2013), Педру Мендеш (2011–2012) и Фабиу Коэнтрау (2011–2015).

Напомним, за какие суммы португальцы переходили в «Реал», сколько матчей сыграли и сколько голов забили в составе «сливочных».

Суммы, за которые португальские футболисты переходили в «Реал»:

  • 94 млн евро — Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед», 2009/10)
  • 60 млн евро — Луиш Фигу (из «Барселоны», 2000/01)
  • 30 млн евро — Фабиу Коэнтрау (из «Бенфики», 2011/12)
  • 30 млн евро – Пепе (из «Порту», 2007/08)
  • 8 млн евро – Рикарду Карвалью (из «Челси», 2010/11)
  • 1,5 млн евро – Секретариу (из «Порту», 1996/97)
  • аренда – Педру Мендеш (из «Спортинга», 2011/12)
  • неизвестно – Эдгар (из «Бенфики», 1998/99)
  • бесплатно – Бернарду Сильва (из «Манчестер Сити», 2026/27)

Матчи португальцев за «Реал» во всех турнирах:

  • 438 – Криштиану Роналду
  • 334 – Пепе
  • 245 – Луиш Фигу
  • 106 – Фабиу Коэнтрау
  • 77 – Рикарду Карвалью
  • 17 – Секретариу
  • 1 – Педру Мендеш

Голы португальцев за «Реал» во всех турнирах:

  • 450 – Криштиану Роналду
  • 58 – Луиш Фигу
  • 15 – Пепе
  • 3 – Рикарду Карвалью
  • 1 – Фабиу Коэнтрау
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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