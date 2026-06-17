Чемпионат мира17 июня 2026, 13:41 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
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Месси объяснил, почему заплакал после гола на чемпионате мира
Игрок уверяет, что с футболом это не связано
17 июня 2026, 13:41 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
496
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему на его глазах появились слезы после первого гола в ворота сборной Алжира в матче чемпионата мира.
Игрок уверяет, что с футболом это не связано.
«Моя реакция на первый гол? Честно скажу: это совершенно не связано с футболои и спортом. Больше не скажу. Но я прошел тяжелый период в последнее время, и я благодарен команде и всей делегации за поддержку».
«Они дали мне силы справиться с этим», – сказал Месси.
Игрок оформил хет-трик.
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