Месси объяснил, почему заплакал после гола на чемпионате мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему на его глазах появились слезы после первого гола в ворота сборной Алжира в матче чемпионата мира.

Игрок уверяет, что с футболом это не связано.

«Моя реакция на первый гол? Честно скажу: это совершенно не связано с футболои и спортом. Больше не скажу. Но я прошел тяжелый период в последнее время, и я благодарен команде и всей делегации за поддержку».

«Они дали мне силы справиться с этим», – сказал Месси.

Игрок оформил хет-трик.