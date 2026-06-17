Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси объяснил, почему заплакал после гола на чемпионате мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 13:41 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
496
0

Месси объяснил, почему заплакал после гола на чемпионате мира

Игрок уверяет, что с футболом это не связано

17 июня 2026, 13:41 | Обновлено 17 июня 2026, 13:50
496
0
Месси объяснил, почему заплакал после гола на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему на его глазах появились слезы после первого гола в ворота сборной Алжира в матче чемпионата мира.

Игрок уверяет, что с футболом это не связано.

«Моя реакция на первый гол? Честно скажу: это совершенно не связано с футболои и спортом. Больше не скажу. Но я прошел тяжелый период в последнее время, и я благодарен команде и всей делегации за поддержку».

«Они дали мне силы справиться с этим», – сказал Месси.

Игрок оформил хет-трик.

По теме:
Холанд ответил, кто является лучшим форвардом мира. Назвал две фамилии
Месси стал третьим игроком, забившим хет-трик на ЧМ после 30 лет
Почему ЧМ-2026 выиграет сборная Англии
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17 июня 2026, 12:51 0
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный

Юрий Коротун сообщил, что полузащитник сборной Украины останется в «Харькове»

Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Футбол | 17 июня 2026, 10:01 11
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону

Каталонцы отвергли вариант с переходом украинца

Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 9
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 7
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 66
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем