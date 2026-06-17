Реал нацелился на защитника Интера за 70 млн, которого хотела Барселона

Мадридский «Реал» хочет летом подписать 27-летнего центрального защитника миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони.

Сообщается, что президент «бланкос» Флорентино Перес на днях встретился с генеральным директором «нерадзурри» Беппе Мароттой, в частности, чтобы обсудить трансфер звездного футболиста, которого недавно хотела подписать «Барселона». Руководство «Интера» сообщило, что готово рассматривать предложения по Бастони, которые будут начинаться с 70 миллионов евро. В Мадриде предварительно согласились с такой ценой. Отмечается, что окончательное решение по трансферу будет принимать главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо.

Бастони играет за «Интер» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.