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17 июня 2026, 12:57 | Обновлено 17 июня 2026, 12:59
416
0

ФОТО. Экс-второй номер рейтинга ATP сыграл роскошную свадьбу на Мальорке

Каспер Рууд женился на своей возлюбленной Марии Галлигани

17 июня 2026, 12:57 | Обновлено 17 июня 2026, 12:59
416
0
ФОТО. Экс-второй номер рейтинга ATP сыграл роскошную свадьбу на Мальорке
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Норвежский теннисист Каспер Рууд и его возлюбленная Мария Галлигани сыграли роскошную свадьбу на Мальорке спустя 8 лет отношений.

Пара вместе с 2018 года. Рууд сделал предложение Галлигани в ноябре 2024 года. Каспер и Мария заключили официальный брак еще в середине декабря 2025 года в Осло, а торжество перенесли. В начале 2026 года, в январе, они стали родителями. У них родилась дочь Камила.

Мария Галлигани привлекла внимание норвежского теннисиста, когда они росли неподалеку друг от друга в пригороде Осло.

«Мария, с другой стороны, вероятно, понятия не имела, кто я, поскольку я был на два года младше, а в то время ее больше интересовали парни постарше», – рассказывает Рууд для Vogue.

Официально их познакомил лучший друг Каспера, тоже теннисист Йоахим Бьерке, в ночном клубе Осло.

«Мы поддерживали связь, и наше первое свидание состоялось несколько месяцев спустя на теннисном корте, когда я был дома между Уимблдоном и моим следующим турниром. Мария пришла в наш местный теннисный клуб, где она тоже играла в детстве – в белом теннисном платье от Стеллы Маккартни, и остальное уже история», – говорит Рууд.

К сентябрю они официально оформили свои отношения во время совместной поездки на Майорку. Следующий важный шаг в отношениях пара сделала во время поездки на Мальдивы в ноябре 2024 года. Каспер сделал предложение после того, как они провели день на пляже.

«Когда мы вернулись в небольшой пляжный бунгало, где остановились, мы сыграли в нарды, в которых Каспер, как обычно, выиграл. Я устала проигрывать и спустилась к воде, чтобы посмотреть закат. Через некоторое время Каспер присоединился ко мне, обнял меня и сказал, что у него есть кое-что, что, как ему кажется, поднимет мне настроение. Именно тогда он встал на одно колено. Это было идеальное место: закат на пляже, соленая вода в волосах и загорелая кожа», – вспоминает Галлигани.

Пара решила пожениться на Мальорке, куда они отправились в свою первую совместную поездку.

«С тех пор мы много раз возвращались туда, и по работе, и на праздники. Празднование должно было состояться в длинные выходные с 11 по 14 июня в отеле Grand Hotel Son Net, с приветственной вечеринкой и спортивным днем, включающим турнир по гольфу, йогу и вечеринку в саду. Мы хотели свадьбу, полную жизни и любви, где наши гости могли бы понять и разделить нашу любовь друг к другу», – говорит Мария.

На свадьбе присутствовала и одна очень особенная гостья: дочь пары.

«Еще до помолвки мы начали мечтать о создании семьи, поэтому мы постарались спланировать все так, чтобы ребенок, о котором мы мечтали, присутствовал на церемонии. Она родилась 30 января 2026 года, что делает ее одновременно самой младшей и самой важной гостьей на нашей свадьбе», – говорят Рууд и Галлигани.

Место проведения церемонии было оформлено на фоне гор, пальм и множества цветов.

«Я очень нервничал перед выходом. Когда я увидел Марию, идущую ко мне со своим отцом, мне было трудно сдержать слезы. Я чувствовал себя одновременно эмоциональным, благодарным, счастливым и удачливым», – поделился эмоциями Рууд.

Размышляя о псостоявшемся событии, молодожены говорят:

«Мы, конечно же, невероятно счастливы. Это действительно были лучшие выходные в нашей жизни, и мы смогли отпраздновать их со всеми нашими самыми близкими родственниками и дорогими друзьями. Все получилось так, как мы и мечтали».

ФОТО. Экс-второй номер рейтинга ATP сыграл раскошную свадьбу на Мальорке

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фото lifestyle Каспер Рууд свадьба
Алина Грушко Источник: Vogue
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