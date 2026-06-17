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  4. Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 11:57 |
585
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Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ

Игорь Шуховцев станет тренером голкиперов луганской «Зари»

17 июня 2026, 11:57 |
585
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Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ
ФК Кудровка. Игорь Шуховцев
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Луганская Заря подпишет опытного украинского специалиста Игоря Шуховцева, вошедшего в тренерский штаб Витора Скрипника. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По информации украинского журналиста, Шуховцев, ныне работающий в ФК Кудровка, станет тренером голкиперов в луганской Заре. Больше никаких деталей пока не известно.

Игорь Шуховцев – легенда украинского футбола. В свое время Шуховцев выступал в Заре (2009-2011 годы). Также Игорь успел поиграть за Металлист, Ильичевец (Мариуполь), киевский Арсенал и другие клубы.

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Игорь Шуховцев Заря Луганск тренер вратарей Виктор Скрипник назначение тренера Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Игорь Шуховцев – легенда Мариуполя.
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