Украина. Премьер лига17 июня 2026, 11:57 |
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Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ
Игорь Шуховцев станет тренером голкиперов луганской «Зари»
17 июня 2026, 11:57 |
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Луганская Заря подпишет опытного украинского специалиста Игоря Шуховцева, вошедшего в тренерский штаб Витора Скрипника. Об этом пишет Игорь Бурбас.
По информации украинского журналиста, Шуховцев, ныне работающий в ФК Кудровка, станет тренером голкиперов в луганской Заре. Больше никаких деталей пока не известно.
Игорь Шуховцев – легенда украинского футбола. В свое время Шуховцев выступал в Заре (2009-2011 годы). Также Игорь успел поиграть за Металлист, Ильичевец (Мариуполь), киевский Арсенал и другие клубы.
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