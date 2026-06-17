Источник: Заря переманила тренера другого клуба УПЛ

Луганская Заря подпишет опытного украинского специалиста Игоря Шуховцева, вошедшего в тренерский штаб Витора Скрипника. Об этом пишет Игорь Бурбас.

По информации украинского журналиста, Шуховцев, ныне работающий в ФК Кудровка, станет тренером голкиперов в луганской Заре. Больше никаких деталей пока не известно.

Игорь Шуховцев – легенда украинского футбола. В свое время Шуховцев выступал в Заре (2009-2011 годы). Также Игорь успел поиграть за Металлист, Ильичевец (Мариуполь), киевский Арсенал и другие клубы.