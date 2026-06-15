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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 14:48 | Обновлено 15 июня 2026, 15:33
621
0

ЛНЗ, Карпаты и Заря нацелились на форварда Оболони

Тарас Лях привлекает внимание трех клубов УПЛ

15 июня 2026, 14:48 | Обновлено 15 июня 2026, 15:33
621
0
ЛНЗ, Карпаты и Заря нацелились на форварда Оболони
ФК Оболонь. Тарас Лях
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Украинский нападающий «Оболони» Тарас Лях привлекает внимание «Зари», «Карпат» и ЛНЗ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, три клуба проявляют предварительный интерес к 21-летнему футболисту. Если он в новом сезон повторит результаты, которые показывал во втором круге, то интерес может стать предметным.

Первую часть сезона Тарас Лях провел в составе киевского «Локомотива» – 11 матчей и 3 гола. Зимой он вернулся в «Оболонь», сыграл 10 поединков в УПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» продлила контракт с полузащитником.

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Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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