ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником

«Оболонь» сообщила на официальных страницах клуба о продлении контракта с Тарасом Морозом.

Детали нового соглашения между «пивоварами» и 30-летним полузащитником, который выступает за команду с лета 2022 года, не сообщаются.

«Футболист продлил контракт с нашим клубом и продолжит радовать болельщиков своей игрой в новом сезоне.

Желаем Тарасу успехов, стабильной игры и как можно больше положительных эмоций вместе с «зелено-белыми», – говорится в заявлении «Оболони».

В прошлом сезоне Мороз длительное время восстанавливался после травмы и сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах. В целом же на его счету 78 игр в составе «пивоваров», в которых он забил три гола и отдал один ассист.

Ранее экс-игрок сборной Украины объяснил уход из тренерского штаба клуба УПЛ.