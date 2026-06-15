Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 11:21 |
324
0

ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником

Тарас Мороз остается в команде

15 июня 2026, 11:21 |
324
0
ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником
Оболонь. Тарас Мороз
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Оболонь» сообщила на официальных страницах клуба о продлении контракта с Тарасом Морозом.

Детали нового соглашения между «пивоварами» и 30-летним полузащитником, который выступает за команду с лета 2022 года, не сообщаются.

«Футболист продлил контракт с нашим клубом и продолжит радовать болельщиков своей игрой в новом сезоне.

Желаем Тарасу успехов, стабильной игры и как можно больше положительных эмоций вместе с «зелено-белыми», – говорится в заявлении «Оболони».

В прошлом сезоне Мороз длительное время восстанавливался после травмы и сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах. В целом же на его счету 78 игр в составе «пивоваров», в которых он забил три гола и отдал один ассист.

Ранее экс-игрок сборной Украины объяснил уход из тренерского штаба клуба УПЛ.

По теме:
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Бавария подпишет вингера за 55 миллионов евро. Романо подтвердил
Игрок сборной Украины узнал неприятные новости из Англии о своем будущем
Оболонь Киев продление контракта трансферы трансферы УПЛ Тарас Мороз Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Туниса: «Мы сделали слишком много ошибок»
Футбол | 15 июня 2026, 11:04 0
Тренер Туниса: «Мы сделали слишком много ошибок»
Тренер Туниса: «Мы сделали слишком много ошибок»

Сабри Лямуши прокомментировал поражение от Швеции

ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
Футбол | 15 июня 2026, 08:08 6
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых

Георгий Судаков продолжает наслаждаться Италией

Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 15.06.2026, 09:09
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
14.06.2026, 11:58
Футбол
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
Тибо Куртуа обратился к Реалу с требованием трансфера
13.06.2026, 08:02 2
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 11
Бокс
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 5
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем