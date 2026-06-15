ОФИЦИАЛЬНО. 5-й сезон в клубе. Оболонь продлила контракт с полузащитником
Тарас Мороз остается в команде
«Оболонь» сообщила на официальных страницах клуба о продлении контракта с Тарасом Морозом.
Детали нового соглашения между «пивоварами» и 30-летним полузащитником, который выступает за команду с лета 2022 года, не сообщаются.
«Футболист продлил контракт с нашим клубом и продолжит радовать болельщиков своей игрой в новом сезоне.
Желаем Тарасу успехов, стабильной игры и как можно больше положительных эмоций вместе с «зелено-белыми», – говорится в заявлении «Оболони».
В прошлом сезоне Мороз длительное время восстанавливался после травмы и сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах. В целом же на его счету 78 игр в составе «пивоваров», в которых он забил три гола и отдал один ассист.
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