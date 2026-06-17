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Чемпионат мира
17 июня 2026, 10:59 | Обновлено 17 июня 2026, 11:06
157
0

Аншлаг. Матч Австрия – Иордания посетили более 68 тысяч зрителей

Встреча завершилась победой команды Рангника со счетом 3:1

17 июня 2026, 10:59 | Обновлено 17 июня 2026, 11:06
157
0
Аншлаг. Матч Австрия – Иордания посетили более 68 тысяч зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австрии
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Поединок первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Австрии и Иордании посетили 68 527 зрителей.

Проходила игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе. Игра завершилась победой подопечных Рангника со счетом 3:1.

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Вместимость стадиона, принявшего матч, составляет от 68 до 75 тысяч мест. Практически все места на матче были заняты.

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
Полная таблица

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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