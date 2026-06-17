Чемпионат мира17 июня 2026, 10:59 | Обновлено 17 июня 2026, 11:06
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Аншлаг. Матч Австрия – Иордания посетили более 68 тысяч зрителей
Встреча завершилась победой команды Рангника со счетом 3:1
17 июня 2026, 10:59 | Обновлено 17 июня 2026, 11:06
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Полная таблица
Поединок первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Австрии и Иордании посетили 68 527 зрителей.
Проходила игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе. Игра завершилась победой подопечных Рангника со счетом 3:1.
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Вместимость стадиона, принявшего матч, составляет от 68 до 75 тысяч мест. Практически все места на матче были заняты.
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|2
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
|4
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|0
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