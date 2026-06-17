Аншлаг. Матч Австрия – Иордания посетили более 68 тысяч зрителей

Поединок первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Австрии и Иордании посетили 68 527 зрителей.

Проходила игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе. Игра завершилась победой подопечных Рангника со счетом 3:1.

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Вместимость стадиона, принявшего матч, составляет от 68 до 75 тысяч мест. Практически все места на матче были заняты.