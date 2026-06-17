Месси повторил очередное достижение на чемпионатах мира
Аргентинец забил 5 голов из-за пределов штрафной площадки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 5 голов из-за пределов штрафной площадки на чемпионатах мира.
Очередной гол аргентинца с дальней дистанции был забит в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Алжира, который завершился победой аргентинской сборной со счётом 3:0.
5 голов из-за пределов штрафной площадки повторяют рекорд чемпионатов мира, который принадлежал бразильцу Ривелино (также 5).
Подобные данные начали собираться с 1966 года.
5 - Lionel Messi has scored five goals from outside the box in his FIFA World Cup career, equalling the most of any player since 1966 (Rivellino).— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Range. pic.twitter.com/jvAXRlpAOi
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