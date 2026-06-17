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Чемпионат мира
17 июня 2026, 10:39 | Обновлено 17 июня 2026, 10:40
65
0

Месси повторил очередное достижение на чемпионатах мира

Аргентинец забил 5 голов из-за пределов штрафной площадки

17 июня 2026, 10:39 | Обновлено 17 июня 2026, 10:40
65
0
Месси повторил очередное достижение на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 5 голов из-за пределов штрафной площадки на чемпионатах мира.

Очередной гол аргентинца с дальней дистанции был забит в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Алжира, который завершился победой аргентинской сборной со счётом 3:0.

5 голов из-за пределов штрафной площадки повторяют рекорд чемпионатов мира, который принадлежал бразильцу Ривелино (также 5).

Подобные данные начали собираться с 1966 года.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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