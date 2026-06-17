Хулиан Альварес покинет Атлетико. Назван его новый клуб

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес перейдет из «Атлетико» в «Арсенал». Об этом сообщает El Chiringutio.

По информации источника, английский гранд достиг соглашения по трансферу 25-летнего футболиста. Формат сделки следующий: обмен на шведского форварда Виктора Дьекереша и доплатой в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Хулиана Альварес 49 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 20 голами и 9 ассистами. Дьекереш же сыграл 55 матчей, за которые забил 21 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ.