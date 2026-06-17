Барселона ведет переговоры по испанскому защитнику

Испанский защитник «Расинга» Хорхе Салинас привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу 19-летнего футболиста. Частью сделки может стать аренда фулбека назад в «Расинг».

Также на испанца претендует мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне на счету Хорхе Салинаса 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на защитника «Ювентуса».