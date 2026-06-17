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Испания
17 июня 2026, 10:17 | Обновлено 17 июня 2026, 10:19
188
0

Барселона ведет переговоры по испанскому защитнику

Карьеру в каталонском клубе может продолжить Хорхе Салинас из «Расинга»

17 июня 2026, 10:17 | Обновлено 17 июня 2026, 10:19
188
0
Барселона ведет переговоры по испанскому защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Салинас
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Испанский защитник «Расинга» Хорхе Салинас привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу 19-летнего футболиста. Частью сделки может стать аренда фулбека назад в «Расинг».

Также на испанца претендует мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне на счету Хорхе Салинаса 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на защитника «Ювентуса».

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Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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