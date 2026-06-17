Австрия впервые в истории обыграла азиатскую сборную на чемпионатах мира
В общей сложности на счету австрийцев оказалось 13 побед на мировых первенствах
Сборная Австрии впервые в своей истории победила азиатскую сборную на чемпионатах мира.
Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Иордании (3:1).
Ранее австрийцы никогда не встречались со сборными из Азии на мировых первенствах.
Всего на счету сборной Австрии теперь 13 побед на чемпионатах мира.
Также стоит отметить, что для австрийцев эта победа стала первой на чемпионатах мира за 36 лет. Последний раз до этого Австрия побеждала на ЧМ сборную США в 1990 году.
Победы сборной Австрии на чемпионатах мира (13)
- 2026: Иордания – 3:1
- 1990: США – 2:1
- 1982: Алжир – 2:0
- 1982: Чили – 1:0
- 1978: ФРГ – 3:2
- 1978: Швеция – 1:0
- 1978: Испания – 2:1
- 1954: Уругвай – 3:1
- 1954: Швейцария – 7:5
- 1954: Чехословакия – 5:0
- 1954: Шотландия – 1:0
- 1934: Венгрия – 2:1
- 1934: Франция – 3:2 (доп. время)
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