Австрия впервые в истории обыграла азиатскую сборную на чемпионатах мира

Сборная Австрии впервые в своей истории победила азиатскую сборную на чемпионатах мира.

Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Иордании (3:1).

Ранее австрийцы никогда не встречались со сборными из Азии на мировых первенствах.

Всего на счету сборной Австрии теперь 13 побед на чемпионатах мира.

Также стоит отметить, что для австрийцев эта победа стала первой на чемпионатах мира за 36 лет. Последний раз до этого Австрия побеждала на ЧМ сборную США в 1990 году.

Победы сборной Австрии на чемпионатах мира (13)