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  4. Шахтер совершил громкий трансфер и убедил игрока не играть за Челси
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 07:43 |
953
0

Шахтер совершил громкий трансфер и убедил игрока не играть за Челси

Стало известно, у кого «горняки» выиграли борьбу за Райана Роберто

18 июня 2026, 07:43 |
953
0
Шахтер совершил громкий трансфер и убедил игрока не играть за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберто
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«Шахтер» (Донецк) завершает оформление еще одного громкого трансфера из Бразилии.

По информации TEAMtalk, донецкий клуб выиграл конкуренцию за 18-летнего нападающего Райана Роберто, выступающего за «Фламенго».

Сообщается, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о переходе. Сумма сделки составит около 10 миллионов фунтов стерлингов, а бразильский клуб дополнительно сохранит за собой 10% от будущей продажи игрока.

Интерес к молодому нападающему был чрезвычайно высоким. Среди претендентов на футболиста называли «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Лион», «Аякс», «Монако», «Бенфику» и «Рому».

В частности, «Челси» внимательно следил за развитием нападающего через собственную южноамериканскую скаутскую сеть, а «Ньюкасл» также проводил консультации по поводу потенциального трансфера. Однако именно «Шахтер» сумел убедить как самого игрока, так и его клуб.

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Райан Роберто Шахтер Донецк Фламенго трансферы АПЛ трансферы УПЛ Челси Ньюкасл Лион Аякс Монако Бенфика Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
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