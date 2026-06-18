Шахтер совершил громкий трансфер и убедил игрока не играть за Челси

«Шахтер» (Донецк) завершает оформление еще одного громкого трансфера из Бразилии.

По информации TEAMtalk, донецкий клуб выиграл конкуренцию за 18-летнего нападающего Райана Роберто, выступающего за «Фламенго».

Сообщается, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о переходе. Сумма сделки составит около 10 миллионов фунтов стерлингов, а бразильский клуб дополнительно сохранит за собой 10% от будущей продажи игрока.

Интерес к молодому нападающему был чрезвычайно высоким. Среди претендентов на футболиста называли «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Лион», «Аякс», «Монако», «Бенфику» и «Рому».

В частности, «Челси» внимательно следил за развитием нападающего через собственную южноамериканскую скаутскую сеть, а «Ньюкасл» также проводил консультации по поводу потенциального трансфера. Однако именно «Шахтер» сумел убедить как самого игрока, так и его клуб.