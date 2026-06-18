К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро

Будущее Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб готов к продаже украинского нападающего, однако только при условии получения выгодного предложения. По подсчётам издания, чтобы получить прибыль от трансфера, «джаллоросси» хотят выручить не менее 23 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за травм он пропустил около 30 матчей, а в целом провел на поле всего 627 минут во всех турнирах.

Несмотря на непростой сезон, интерес к нападающему сохраняется. По данным источника, «Реал» Бетис и «Вильярреал» уже сделали свои предложения «Роме» по поводу украинского форварда.

Также не исключается появление претендентов из Бундеслиги, где в ближайшее время могут активизироваться клубы, заинтересованные в усилении линии атаки.