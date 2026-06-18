Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
Италия
18 июня 2026, 07:23 |
1279
3

К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро

Римляне определились с ценой на украинского бомбардира

18 июня 2026, 07:23 |
1279
3 Comments
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Будущее Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб готов к продаже украинского нападающего, однако только при условии получения выгодного предложения. По подсчётам издания, чтобы получить прибыль от трансфера, «джаллоросси» хотят выручить не менее 23 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за травм он пропустил около 30 матчей, а в целом провел на поле всего 627 минут во всех турнирах.

Несмотря на непростой сезон, интерес к нападающему сохраняется. По данным источника, «Реал» Бетис и «Вильярреал» уже сделали свои предложения «Роме» по поводу украинского форварда.

Также не исключается появление претендентов из Бундеслиги, где в ближайшее время могут активизироваться клубы, заинтересованные в усилении линии атаки.

По теме:
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Ливерпуль за 40 млн евро подпишет игрока з Испании. Реал получит деньги
Моуриньо попросил Реал подписать двух игроков, которые выступают на ЧМ-2026
Бетис Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»
Футбол | 18 июня 2026, 05:14 0
РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»
РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»

Криштиану коротко высказался о матче со сборной ДР Конго

Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17 июня 2026, 07:02 1
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо

Клуб попытается подписать Вербрюггена

Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Футбол | 17.06.2026, 13:23
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»
Футбол | 17.06.2026, 22:30
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Гент будет незаурядным раздражителем»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кожен день всі цікавляться і ніхто не купує, якесь замкнуте коло
Ответить
+5
Та задовбали вже з цією Санта-Барбарою
Ответить
+2
Може до ВСУ? 
Ответить
+1
Популярные новости
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Усик выступил с заявлением о Топурии, которого жестоко избили в США
Усик выступил с заявлением о Топурии, которого жестоко избили в США
17.06.2026, 05:49
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 50
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 30
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем