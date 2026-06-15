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Турция
15 июня 2026, 10:32 | Обновлено 15 июня 2026, 10:41
915
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Известный клуб отказался от подписания Рэшфорда и переключился на Довбика

Украинца хочет подписать Трабзонспор

15 июня 2026, 10:32 | Обновлено 15 июня 2026, 10:41
915
2 Comments
Известный клуб отказался от подписания Рэшфорда и переключился на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Руководство турецкого «Трабзонспора» планирует осуществить хотя бы один громкий трансфер текущим летом, который не только усилит команду, но и поможет получить дополнительные доходы за счет продажи абонементов и клубной амуниции. Об этом сообщает TakaGazete.

Главным кандидатом на роль «звездного трансфера» был форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Однако переговоры по его подписанию были сорваны уже в самом начале из-за высоких требований англичанина по зарплате – тот хотел зарабатывать около 12 млн евро в год.

Поэтому руководство «Трабзонспора» переключило внимание на альтернативные варианты. Отмечается, что теперь одним из главных кандидатов на трансфер в турецкий клуб есть украинский форвард «Ромы» Артем Довбик.

Итальянский клуб хочет получить за своего нападающего минимум 23 млн евро. Однако если «Рома» согласится снизить эту сумму до 15-20 млн евро, руководство «Трабзонспора» может пойти на все, чтобы подписать украинца.

Сообщалось, что агент Довбика услышал новости от «Ромы», клуб уже принял решение.

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чемпионат Италии по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы Маркус Рэшфорд Трабзонспор Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 2
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Вибачте, але чемпіонат Туреччини, при всій повазі до їх лідерів, це, як і чемпіонати арабських країн (як раніше чемпіонат китаю), це кладовищє слонів - туда їдуть "помирати" навіть "молоді" слони, за гроші, буває навіть за шаленні гроші але помирати. Досить писати "відомий клуб", "гранд" або "супер клуб" - пишіть правду, турець кий клуб і назву.
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Вони усіх хочуть , а грошей нема 
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