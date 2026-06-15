Известный клуб отказался от подписания Рэшфорда и переключился на Довбика

Руководство турецкого «Трабзонспора» планирует осуществить хотя бы один громкий трансфер текущим летом, который не только усилит команду, но и поможет получить дополнительные доходы за счет продажи абонементов и клубной амуниции. Об этом сообщает TakaGazete.

Главным кандидатом на роль «звездного трансфера» был форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Однако переговоры по его подписанию были сорваны уже в самом начале из-за высоких требований англичанина по зарплате – тот хотел зарабатывать около 12 млн евро в год.

Поэтому руководство «Трабзонспора» переключило внимание на альтернативные варианты. Отмечается, что теперь одним из главных кандидатов на трансфер в турецкий клуб есть украинский форвард «Ромы» Артем Довбик.

Итальянский клуб хочет получить за своего нападающего минимум 23 млн евро. Однако если «Рома» согласится снизить эту сумму до 15-20 млн евро, руководство «Трабзонспора» может пойти на все, чтобы подписать украинца.

Сообщалось, что агент Довбика услышал новости от «Ромы», клуб уже принял решение.