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  4. Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 09:52 |
743
0

Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер

Вячеслав Танковский сменит клубную прописку

17 июня 2026, 09:52 |
743
0
Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер
ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский
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Опытный украинский полузащитник Вячеслав Танковский, ныне выступающий за черкасский ЛНЗ, сменит клубную прописку. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний футболист начнет новый сезон в составе черновицкой Буковины, которая уверенно триумфовала в Первой лиге и пробилась в УПЛ.

Арендное соглашение рассчитано на 1 год – до лета 2027, а уже 30 июня 2027 года у Танковского завершается контракт с черкасским клубом.Клубы разделят между собой финансовое содержание игрока – 50 на 50.

Вячеслав Танковский – воспитанник донецкого Шахтера, но в первой команде «горняков» закрепиться не сумел. В Украине Танковский выступал за Металлист (Харьков), Заря (Луганск), Мариуполь, киевский Арсенал, СК Днепр-1, Полесье и ЛНЗ.

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Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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