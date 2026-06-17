Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер

Опытный украинский полузащитник Вячеслав Танковский, ныне выступающий за черкасский ЛНЗ, сменит клубную прописку. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, 30-летний футболист начнет новый сезон в составе черновицкой Буковины, которая уверенно триумфовала в Первой лиге и пробилась в УПЛ.

Арендное соглашение рассчитано на 1 год – до лета 2027, а уже 30 июня 2027 года у Танковского завершается контракт с черкасским клубом.Клубы разделят между собой финансовое содержание игрока – 50 на 50.

Вячеслав Танковский – воспитанник донецкого Шахтера, но в первой команде «горняков» закрепиться не сумел. В Украине Танковский выступал за Металлист (Харьков), Заря (Луганск), Мариуполь, киевский Арсенал, СК Днепр-1, Полесье и ЛНЗ.