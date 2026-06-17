Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер
Вячеслав Танковский сменит клубную прописку
Опытный украинский полузащитник Вячеслав Танковский, ныне выступающий за черкасский ЛНЗ, сменит клубную прописку. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, 30-летний футболист начнет новый сезон в составе черновицкой Буковины, которая уверенно триумфовала в Первой лиге и пробилась в УПЛ.
Арендное соглашение рассчитано на 1 год – до лета 2027, а уже 30 июня 2027 года у Танковского завершается контракт с черкасским клубом.Клубы разделят между собой финансовое содержание игрока – 50 на 50.
Вячеслав Танковский – воспитанник донецкого Шахтера, но в первой команде «горняков» закрепиться не сумел. В Украине Танковский выступал за Металлист (Харьков), Заря (Луганск), Мариуполь, киевский Арсенал, СК Днепр-1, Полесье и ЛНЗ.
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