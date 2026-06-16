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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 21:50 | Обновлено 16 июня 2026, 22:21
255
0

Определились соперники ЛНЗ на сборах в Словении

Всего черкащане проведут семь спаррингов

16 июня 2026, 21:50 | Обновлено 16 июня 2026, 22:21
255
0
Определились соперники ЛНЗ на сборах в Словении
ФК ЛНЗ
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Как стало известно Sport.ua, футболисты ЛНЗ на словенском этапе подготовки к новому сезону первый контрольный матч сыграют 27 июня с хорватским «Хайдуком».

По имеющейся информации, подопечные Виталия Пономарева также померяются силами со словенскими командами «Копер» и «Олимпия», венгерским МТК, хорватским «Динамо», турецким «Гезтепе» и австрийским «Штурмом».

Эти поединки помогут тренерскому штабу определиться с исполнителями, которые в конце июля будут защищать честь ЛНЗ в Лиге конференций.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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