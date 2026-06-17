Харьков ведет переговоры о трансфере игрока Динамо и голкипера сборной
Юрий Коротун – о потенциальных переходах Александра Яцыка, Георгия Ермакова и Рафаэля Профини
Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун подтвердил, что команда может существенно усилиться во время летнего трансферного окна и назвал имена потенциальных новичков.
Харьковский клуб ведет переговоры о переходах полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка, голкипера израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгия Ермакова и аргентинского полузащитника Рафаэля Профини:
– Ожидается пять новых футболистов. Этот вопрос мы обсуждали с главным тренером Младеном Бартуловичем. Он делает акцент на качестве игроков, а не на их количестве.
Нам точно нужен нападающий, вингер и человек в центре поля. Вопрос по вратарю еще не окончательно решен.
– На какой стадии находятся переговоры по игрокам, которых сейчас связывают с клубом – Яцыка, Ермакова и аргентинца Профини?
– Находимся на стадии переговоров. Пока ничего не подписано, – рассказал Коротун.
После завершения сезона клуб объявил о ребрендинге, сменив название с «Металлист 1925» на «Харьков». В прошлом сезоне подопечные Младена Бартуловича заняли пятое место в элитном дивизионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На 31-й минуте матча Аргентины и Алжира Лионель наступил прямой ногой на Аисса Манди
Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»