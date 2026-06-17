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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 17:07 |
1395
0

Харьков ведет переговоры о трансфере игрока Динамо и голкипера сборной

Юрий Коротун – о потенциальных переходах Александра Яцыка, Георгия Ермакова и Рафаэля Профини

17 июня 2026, 17:07 |
1395
0
Харьков ведет переговоры о трансфере игрока Динамо и голкипера сборной
ФК Динамо Киев. Александр Яцык
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Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун подтвердил, что команда может существенно усилиться во время летнего трансферного окна и назвал имена потенциальных новичков.

Харьковский клуб ведет переговоры о переходах полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка, голкипера израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгия Ермакова и аргентинского полузащитника Рафаэля Профини:

– Ожидается пять новых футболистов. Этот вопрос мы обсуждали с главным тренером Младеном Бартуловичем. Он делает акцент на качестве игроков, а не на их количестве.

Нам точно нужен нападающий, вингер и человек в центре поля. Вопрос по вратарю еще не окончательно решен.

– На какой стадии находятся переговоры по игрокам, которых сейчас связывают с клубом – Яцыка, Ермакова и аргентинца Профини?

– Находимся на стадии переговоров. Пока ничего не подписано, – рассказал Коротун.

После завершения сезона клуб объявил о ребрендинге, сменив название с «Металлист 1925» на «Харьков». В прошлом сезоне подопечные Младена Бартуловича заняли пятое место в элитном дивизионе.

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Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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