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Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:46 | Обновлено 17 июня 2026, 09:01
85
0

ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией

Мяч в свои ворота срезал Язан Аль-Араб

17 июня 2026, 08:46 | Обновлено 17 июня 2026, 09:01
85
0
ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Сборная Австрии вышла вперед в матче группового этапа чемпионата мира с Иорданией благодаря автогол Язана Аль-Араба.

Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

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На 76-й минуте встречи защитник номинальных гостей срезал мяч в свои ворота, 2:1 в пользу австрийцев.

ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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