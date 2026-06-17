Чемпионат мира17 июня 2026, 08:46 | Обновлено 17 июня 2026, 09:01
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ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией
Мяч в свои ворота срезал Язан Аль-Араб
17 июня 2026, 08:46 | Обновлено 17 июня 2026, 09:01
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Сборная Австрии вышла вперед в матче группового этапа чемпионата мира с Иорданией благодаря автогол Язана Аль-Араба.
Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».
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На 76-й минуте встречи защитник номинальных гостей срезал мяч в свои ворота, 2:1 в пользу австрийцев.
ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией
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