Сборная Австрии вышла вперед в матче группового этапа чемпионата мира с Иорданией благодаря автогол Язана Аль-Араба.

Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 76-й минуте встречи защитник номинальных гостей срезал мяч в свои ворота, 2:1 в пользу австрийцев.

ВИДЕО. Как Австрия благодаря автоголу вышла вперед в игре с Иорданией