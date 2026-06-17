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Чемпионат мира
17 июня 2026, 15:04 | Обновлено 17 июня 2026, 15:17
242
0

Моуриньо дал обещание сборной Португалии. Но ушел в Реал

Моуриньо на словах согласился работать со сборной

17 июня 2026, 15:04 | Обновлено 17 июня 2026, 15:17
242
0
Моуриньо дал обещание сборной Португалии. Но ушел в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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По информации Sky Sports, наставник Жозе Моуриньо ранее на словах дал обещание Федерации футбола Португалии возглавить национальную команду после ЧМ-2026.

Именитый специалист должен был заменить Роберто Мартинеса и впервые в карьере попробовать себя на уровне сборных.

Ожидалось, что Моуриньо будет работать до ЧМ-2030, который пройдет в Португалии, Испании и Марокко.

В свое время Моуриньо говорил, что ему интересна клубная работа, а на уровне сборным он готов возглавить только родную команду.

Однако все для Португалии испортил Реал. Тренер сказал федерации, что от такого предложения отказаться не может и вернулся в Мадрид.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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