Моуриньо дал обещание сборной Португалии. Но ушел в Реал
Моуриньо на словах согласился работать со сборной
По информации Sky Sports, наставник Жозе Моуриньо ранее на словах дал обещание Федерации футбола Португалии возглавить национальную команду после ЧМ-2026.
Именитый специалист должен был заменить Роберто Мартинеса и впервые в карьере попробовать себя на уровне сборных.
Ожидалось, что Моуриньо будет работать до ЧМ-2030, который пройдет в Португалии, Испании и Марокко.
В свое время Моуриньо говорил, что ему интересна клубная работа, а на уровне сборным он готов возглавить только родную команду.
Однако все для Португалии испортил Реал. Тренер сказал федерации, что от такого предложения отказаться не может и вернулся в Мадрид.
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