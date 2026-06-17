Моуриньо дал обещание сборной Португалии. Но ушел в Реал

По информации Sky Sports, наставник Жозе Моуриньо ранее на словах дал обещание Федерации футбола Португалии возглавить национальную команду после ЧМ-2026.

Именитый специалист должен был заменить Роберто Мартинеса и впервые в карьере попробовать себя на уровне сборных.

Ожидалось, что Моуриньо будет работать до ЧМ-2030, который пройдет в Португалии, Испании и Марокко.

В свое время Моуриньо говорил, что ему интересна клубная работа, а на уровне сборным он готов возглавить только родную команду.

Однако все для Португалии испортил Реал. Тренер сказал федерации, что от такого предложения отказаться не может и вернулся в Мадрид.