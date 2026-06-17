Игрок сборной Сенегала: «Почему к африканцам такое отношение на ЧМ?»

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали после поражения от Франции на чемпионате мира выразил разочарование тем, что США ввели запрет на въезд для болельщиков многих африканских стран, включая Сенегал.

«Многие африканские фаны не могут добраться на чемпионат мира. И я не понимаю, почему такое отношение к африканцам на ЧМ. Не хочу влазить в политику, но мне хотелось бы видеть своих соотечественников на трибунах».

«Я играю для своих людей, мы все приехали сюда для них», – сказал Кулибали.

Ранее на отношение к команде жаловался тренер сборной Ирана.